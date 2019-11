Dove mangiare i 5 migliori hamburger a Monza e dintorni

Se siete amanti dei piatti a base di carne e la prospettiva di gustarvi un bell’hamburger vi fa venire subito l’acquolina in bocca, abbiamo stilato per voi un elenco dei 5 migliori ristoranti in cui assaporare deliziosi panini imbottiti, a Monza e dintorni. Non stiamo parlando di fast food, ma di locali in cui i tagli di carne sono scelti e cucinati a regola d’arte al fine di esaltarne tutte le qualità e i sapori.

Speedy – via Moncenisio 14 e via Appiani 22, Monza

Con la sua doppia location – entrambe a pochi passi dal centro città – Speedy è un luogo caldo e confortevole in cui mangiare deliziosi hamburger, accompagnati da diverse birre appena spillate.

A riprova dell’alta qualità delle materie prime impiegate, Tripadvisor ha inserito il locale tra le hamburgerie migliori della città, grazie anche all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Da Speedy Pub non solo hamburger, ma anche altre leccornie: bruschette, fritture, insalate e una vasta selezione di dolci. È il luogo perfetto per cene in famiglia o con amici, questo, ma anche per golose pause pranzo.

Bove Lover – Via Bergamo 11, Monza

Se cercate un locale familiare in cui anche i bambini possano divertirsi, Bove Lover è quello che fa per voi. Grazie alla sua innovativa cucina a vista, potrete vedere con i vostri occhi la cura e la passione con cui vengono preparati i vostri hamburger. Da Bove Lover la carne è eccezionale, ma la vera punta di diamante sono gli abbinamenti tra ingredienti che permettono di assaporare piatti anche semplici in maniere sempre nuove. Considerate poi le porzioni abbondanti, state pur certi che diventerete dei veri “Bove Lovers”.

History Pub – Via Cavallotti 56, Monza e via Nazionale dei Giovi 9, Bovisio Masciago

History Pub, che ha da poco aperto anche a Bovisio Masciago, è un angolo di Irlanda in Brianza.

In questa tipica birreria vengono serviti maxi hamburger, grigliate, filetti, costate, costine e molto altro. History Pub è da subito diventato un’istituzione della zona grazie alla continua cura nella scelta di ingredienti e abbinamenti e alla volontà di offrire al cliente la miglior “food experience” possibile. Aperto fino alle 4 del mattino, è il posto giusto per quattro chiacchiere in compagnia o per ascoltare dell’autentica musica dal vivo.

Macellerie Monzesi – Via Lecco 152/C, Monza

Situate vicino al Parco della Villa Reale (ma c’è una succursale anche a Seregno), le Macellerie Monzesi sono indicate da Google come una delle migliori steakhouse della zona. Qui la carne viene tagliata e cucinata seguendo tecniche specifiche in modo che sia tenera al palato e, contemporaneamente, che i suoi sapori vengano esaltati al massimo. Come avrete capito, la vera specialità delle Macellerie Monzesi sono gli hamburger e i piatti a base di carne, ma non è difficile trovare anche validi antipasti e pizze. Il menu è infatti molto vasto, così da accontentare tutti i commensali.

BBQ All Stars – Viale della Repubblica 72/74, Lissone

Se vi è venuta voglia di un bell’hamburger, a Lissone si trova BBQ All Stars, tipico ristorante in stile americano. Deliziosi hamburger e tartare, oltre ad essere disponibili in numerosi gusti e abbinamenti, vengono serviti direttamente su piatti d’ardesia. La grande cura nella presentazione dei prodotti non è solo una gioia per gli occhi, ma anche per il palato. Se il tutto viene poi abbinato ad una selezione delle migliori birre alla spina, il gioco è fatto. Ed è facile capire perché BBQ All Stars sia uno dei ristoranti più frequentati della zona.