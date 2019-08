I 5 migliori hotel di lusso a Monza e provincia

Vengono a trovarti parenti o amici da lontano, o magari dei clienti, e vorresti regalare loro una sistemazione di lusso? Devi recarti in Brianza per lavoro o per piacere, e sei in cerca di un hotel esclusivo? O, semplicemente, vuoi regalarti una pausa pranzo, un trattamento di bellezza o una cena romantica in un'atmosfera di grande eleganza? Noi abbiamo scovato per te cinque hotel davvero straordinari a Monza e dintorni.

Hotel de la Ville - viale Regina Margherita di Savoia 15, Monza

Quattro stelle lusso dinnanzi la Villa Reale di Monza, l'Hotel de la Ville nasce dalla passione della famiglia Nardi, albergatori dei migliori Grand Hotel in Italia e all’estero fin dai primi del ‘900. Si può scegliere di soggiornare in una tra le 70 camere o suite oppure nella lussuosa depandance, con le sue cinque splendide camere, una Junior Suite e una Suite, godendo di una straordinaria collezione d'arte e del giardino privato.

All'interno dell'Hotel de la Ville si trova il Derby Grill, uno tra i più rinomati ristoranti della città che - tra importanti raccolte d'antiquariato - serve piatti della tradizione brianzola cucinati con le migliori materie prime. Per un aperitivo, per un té pomeridiano o per un after dinner, il Derby Bar è invece l'ideale: una location di charme, col suo giardino d'inverno amato anche dagli ospiti internazionali.

Fonte: Facebook (Hotel de la Ville Monza - A Small Luxury Hotels of the World)

Royal Falcone - corso Milano 5, Monza

In un raffinato palazzo nel cuore di Monza, il Royal Falcone è un boutique hotel a quattro stelle che regala un contrasto splendido tra la storicità della struttura e la modernità degli arredi. Qui si pernotta in camere Classic o Superior con connessione wi-fi, tv satellitare e pay per view e si possono gustare colazioni uniche: c'è il corner benessere con frutta fresca e secca, yogurt e cereali; il corner golosone con croissant, torte, biscottini di pasticceria, marmellate, miele e burro; il corner salato con formaggi, pomodorini, salumi e pane appena sfornato; e infine il corner drink, con una vasta scelta di succhi di frutta e té.

A disposizione degli ospiti (e non solo) c'è anche un ristorante d'alto livello: è l'Atmosfera, per pranzi e cene all'insegna della creatività e delle moderne contaminazioni.

Fonte: Facebook (Hotel Royal Falcone Monza Italy - Boutique Hotel)

Devero Hotel & Spa - largo Kennedy 1, Cavenago di Brianza

Sono 138, le camere del Devero Hotel & Spa: 1 Penthouse Suite, 3 Junior Suite, 6 Loft Suite su due piani, 53 Tower Superior, 75 Business Room. Perfetto per gli uomini d'affari, vanta un parcheggio coperto con 150 posti d'auto, due box ad uso esclusivo per auto di lusso, un ristorante gourmet, un bistrot, una SPA con piscina e idromassaggi, una Luxury SPA Suite privata, 4 cabine per massaggi ed estetica, due studi medici, una palestra, un centro congressi con 14 sale meeting e due plenarie fino a 450 persone.

Tanti i servizi esclusivi disponibili, dal massaggio del buon risveglio al baby sitting e al personal shopping.

Fonte: Facebook (Devero Hotel)

Hotel Parco Borromeo - via Borromeo 29, Cesano Maderno

Immerso nella splendida cornice dell'omonimo parco, l'Hotel Parco Borromeo dispone di 36 camere tutte rinnovate nel 2016: 12 singole tra economiche e standard, 23 singole superior, doppie, matrimoniali e triple e una Junior Suite. L’armonia e l’eleganza delle camere ricordano il contesto storico in cui l’hotel è situato, con quell'affascinante idea architettonica che alterna elementi della tradizione con ironiche interpretazioni di elementi costruttivi.

Il ristorante, raffinato ed elegante, vanta una straordinaria veranda sul parco in vetro e ferro ed è incastonato nel contesto del palazzo e del parco, che è uno tra i più belli della Lombardia. È il Ristorante Il Fauno, perfetto per un brunch come per una cerimonia speciale.

Fonte: Facebook (IH Hotels Milano Parco Borromeo Cesano Maderno)

Cosmo Hotel Torri - via Torri Bianche 4, Vimercate

Al confine con Monza, all’interno del prestigioso centro polifunzionale Torri Bianche di Vimercate, il Cosmo Hotel Torri si rivolge soprattutto alla clientela business. Qui ci sono pezzi di design, sculture e opere di artisti contemporanei, tra gli spazi comunil, le 127 camere (tra cui 5 junior suite a tema arredate in modo esclusivo e originale) e il Cosmo Residence perfetto per lunghi soggiorni coi suoi appartamenti tra i 45 e i 120 metri quadrati.

Aperto anche alla clientela esterna, il Ristorante San Valentino è la location ideale per colazioni di lavoro, cene di gala e banchetti.

Fonte: Facebook (Cosmo Hotel Torri)

Gallery