I 5 migliori locali per l’aperitivo a Monza e provincia

Quando arrivano le 18.00, soprattutto nel weekend, la domanda tra amici e colleghi è ormai di rito: organizziamo un aperitivo? Immediatamente dopo, ecco che arriva la seconda domanda: dove?

C’è chi, per aperitivo, intende sorseggiare un buon calice di vino seduto in un'enoteca. C'è chi preferisce chiudere la giornata (o iniziare la serata) bevendo una birra, chi cerca il posto col buffet più ricco per il cosiddetto “apericena”, e chi si veste elegante perché già sa che successivamente andrà a cena in un ristorante chic. Ormai da decenni, infatti, l’aperitivo è un evento che fa parte della nostra cultura. Scopriamo dunque insieme cinque tra i migliori locali in provincia di Monza e Brianza, dove sorseggiare ottimi cocktail accompagnati da una ricca (o raffinata) offerta food.

Tearose Cafè, piazza Duomo 6 (Monza)

Splendidamente affacciato sul Duomo di Monza, il Tearose Cafè è tra i locali più di tendenza della città. Grazie al suo ambiente fashion non è un semplice cafè, ma una vera e propria boutique del ritrovo che segue la filosofia del "vivere circondati dal bello". Al suo interno, o nel suo dehors che guarda la piazza del Duomo, il Tearose è un ottimo posto dove gustare un aperitivo tra amici o con la propria dolce metà. Tra i cocktail proposti, oltre ai classici Americano e Negroni, anche specialità come il Champagne Negroni, il Milano-Torino (bitter Campari, Carpano punt e mes, top soda) e il Tearose Bloody Mary.

Loft American Bar, via Gerolamo Borgazzi (Monza)

Tra luci soffuse e atmosfere moderne, in via Borgazzi a Monza troviamo il Loft American Bar. Servito dalle 18.30 alle 21.30, il suo aperitivo offre un ricco buffet e cocktail ben preparati. Inoltre, il venerdi e il sabato sera, per chi si volesse trattenere per la serata è qui possibile ascoltare musica live, suonata da gruppi attentamente selezionati. E la domenica? C'è il buffet con dj set: a partire dalle 19.00, si gusta il proprio aperitivo col sottofondo di musica live e dj set, in session di improvvisazione incrociate tra dj e musicisti provenienti da estrazioni musicali differenti (il calendario è disponibile sul sito).

Altegroane Lounge, via Manzoni 40 (Lentate sul Seveso)

A Lentate Sul Seveso, immerso nel verde del Parco delle Groane, l’Altegroane Lounge è il posto ideale dove gustare un aperitivo all’aperto. Musica dal vivo e un ricco buffet completano un'atmosfera di classe e rilassante, in cui i giovani si rilassano tra amici e i bambini sono liberi di scorrazzare nei prati. Non mancano gli eventi a tema, dall'AperiVino coi vini del Trentino Alto-Adige all'happy hour con dj set.

Lola Living Bar, viale della Repubblica 131 (Lissone)

Ispirato al concetto di loft newyorkese, il Lola di Lissone è un posto perfetto per un aperitivo insieme ad amici o colleghi di lavoro. Tra luci soffuse e i bagliori degli specchi, il locale mette a disposizione dei clienti un buffet ampio, curato e di qualità. Numerose proposte fredde e calde accompagnano vini, cocktaile e birre, da gustare tra amici, con la propria persona del cuore o coi colleghi dopo una giornata di lavoro intenso.

AMO Trattoria di Mare, via San Vitale 10 (Seregno)

Per chi non si accontenta del solito aperitivo, AMO Trattoria di Mare propone "L'Aperitivo dell'AMO", sfiziose degustazioni di mare abbinate ad un calice di vino o ad un drink da gustare in compagnia. In menù, polpettine di pesce al pomodoro, capesante gratinate, alici marinate con emulsione al basilico, cous cous alle verdurine con ciuffetti di calamari al curry, gazpacho di gamberi, piccolo cestino con fritto misto di pesce e verdure e straordinari panini di mare.