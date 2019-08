I migliori negozi d’abbigliamento per bambini a Monza

Le mamme e i papà lo sanno bene: vestire i bambini può diventare un divertentissimo gioco. Sono talmente tanti i vestitini e gli accessori che resistere alla tentazione è praticamente impossibile: c'è chi ama trasformare i propri bimbi in romantici principini, chi preferisce i capi comodi e sportivi, chi è in cerca di capi d'ottima qualità che possano poi passare ai fratellini.

Vediamo allora quali sono alcuni tra i migliori negozi d'abbigliamento a Monza città.

CiuCiù Children’s Shoes, via Carlo Alberto 31

Il CiuCiù Children’s Shoes di Monza nasce dalla passione dei proprietari per le scarpe e per i bambini. È un vero e proprio paradiso dei primi passi, questi, dove gli articoli si distinguono per la qualità e per il design e le marche sono tra le migliori sul mercato: Balducci, Balocchi, Beberlis, Biochic, Kickers, Bobux, Chipie, Ciao Bimbi, EB, Falcotto, Naturino, Ugg.

Il negozio propone inoltre una linea di calzature artigianali brandizzate “l’artigiano di CiuCiù”, realizzate con prodotti naturali e di ottima manifattura. E ha persino uno shop online.

Baby Stockeria, via Monti e Tognetti 7

In città sin dal 1993, Baby Stockeria è il frutto dell'idea di un gruppo di mamme che hanno sentito l’esigenza di vestire i propri bambini con capi che fossero al tempo di stesso di qualità, alla moda e ad un prezzo non eccessivo.

Qui è possibile trovare oltre 40 taglie e circa 3500 capi tra cui scegliere, per vestire i propri figli da 0 a 16 anni, con arrivi settimanali e quindicinali dei migliori marchi d’abbigliamento. È possibile esplorare, anche online, la sezione Boy & Girls 2-16 anni. Baby 0 - 18 mesi e Cerimonia 0 - 16 anni.

L’Orso, via Carlo Alberto 6

In pieno centro a Monza, L’Orso è da tempo un riferimento in città per chi vuole vestire i propri figli.

È il posto giusto, questo, per chi è in cerca di vestiti da cerimonia per maschetti e femminucce ma anche per chi predillige marchi e prestigiosi e di qualità per l'abbigliamento di tutti i giorni. Tra le aziende trattate troviamo: Aletta, Canedians, Officina 51, Nicoletta Fanna, Kuxo Cashmere, Paio Grippa, Special Day, T Love, One Love, Piccola Ludo, Crocchette, Aston Martin, Herno, RRD Cosicome.

I cavoli e le rose, via Passerella dei Mercati 11

Affacciato sul fiume Lambro, I cavoli e le rose nasce dall’idea di Francesca e Silvia di realizzare un nuovo spazio a Monza che rappresentasse il mondo dei bambini. Elegante e piacevole, questa boutique multimarca offre la possibilità di acquistare abbigliamento, arredamento per camerette, articoli da regalo e accessori.

In sostanza, il mondo dei bambini a 360 gradi.

Qua Qua Children Fashion Boutique, via Bartolomeo Zucchi 28

Vera e propria boutique di alta moda per bambini, Qua Qua propone capi d’abbigliamento dei migliori marchi italiani e internazionali. In un ambiente elegante e allo stesso tempo moderno, è possibile acquistare dall’abbigliamento alle calzature, fino agli accessori.

Le taglie proposte in negozio sono 0-36 mesi e 4-16 anni, mentre sul sito c’è la possibilità di acquistare dallo shop online.