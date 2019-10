Le 5 migliori osterie in provincia di Monza e Brianza

L’osteria è uno tra i locali più antichi che la tradizione italiana possa vantare, un luogo dove gustare piatti tipici del territorio abbinati a un buon bicchiere di vino, scambiando quattro chiacchiere in compagnia degli amici o della famiglia.

Ecco 5 tra le migliori osterie che potete trovare a Monza e dintorni, se aveste voglia di fare un’esperienza a tutto tondo tra le nostre prelibatezze.

Osteria del Cavolo - Monza

Le cucine dell'Osteria del Cavolo (Vicolo dei Molini 11, Monza), situate direttamente nel cuore storico della cittòà, si ispirano alla tradizione lombarda alla quale abbinano piatti più “freschi”. L’offerta è davvero ampia: da squisiti antipasti con taglieri di salumi e formaggi a paste fatte in casa. Un sommelier è sempre pronto per consigliare ai commensali i vini più adatti da abbinare ai piatti che si è scelto di gustare.

Osteria Visconti - Monza

Locale tranquillo e in cui si mangia bene, l'Osteria Visconti (Via Azzone Visconti, 37, Monza) presenta un menu con pochi piatti da gustare piacevolmente come a casa propria. Data la grande attenzione alle materie prime, le portate cambiano ogni settimana, seguendo la loro naturale disponibilità. L’osteria cerca di accontentare anche esigenze particolari accompagnando ai piatti di provincia ottimi vini e gustosi dolci artigianali.

Osteria Il Porcomaiale - Agrate Brianza

Ottimo locale in cui è possibile cenare o organizzare pranzi di lavoro, all'Osteria Il Porcomaiale (Piazza S. Eusebio 9, Agrate Brianza) i piatti della tradizione brianzola vengono serviti insieme a dell’ottimo vino in coppe di ceramica. L’ambiente è rustico ed elegante, e riscopre i sapori e i profumi delle osterie di un tempo. Come già dice il suo nome, grande attenzione è posta ai piatti di carne, soprattutto il maiale, che diventa protagonista delle tavole imbandite.

Osteria Oss Bus - Meda

Ambiente accogliente e familiare nel cuore della Brianza, l'Osteria Oss Bus (Vicolo Comunale angolo Via Roma 1, Meda) ha menu che cambiano quotidianamente, per stupire anche i commensali più esigenti. Oltre alle portate tradizionali è possibile gustare ottimi piatti a base di pesce, il tutto accompagnato da un eccellente calice di vino. Ideale sia per pranzi di lavoro che per le cene, presenta menu anche per gruppi.



Ristorante Osteria La Mescita - Carate Brianza

Il Ristorante Osteria La Mescita (via S. Simpliciano 3, Carate Brianza), rustico e accogliente, è nato da una vecchia cascina. Oggi serve piatti davvero gustosi e abbondanti, che spaziano tra le specialità della nostra zona: brasati, risotti, trippa, tagliata di manzo sono solo alcune delle pietanze che possono essere scelte. Poi c’è il vino, che viene direttamente decantato in vasi di terracotta e servito con mestoli di legno. Il tutto, abbinato a della buona musica ideale per delle serate in compagnia.