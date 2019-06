Le migliori piadinerie di Monza e provincia

È innegabile che la vera piadina si debba gustare in Emilia-Romagna ma, attraverso una ricerca approfondita, è possibile ritrovare quel sapore anche a Monza, con alcune squisite varianti. In attesa di concedersi una gita dunque, ecco le 3 piadinerie migliori nell’area di Monza, a due passi da casa o dall’ufficio.

Locale ideale per una piadina a pranzo o cena. Servizio sempre efficiente e gentile, attento alle necessità della clientela, particolarmente giovane. Prezzi contenuti e cibo ottimo, con possibilità di consegna a domicilio attraverso le principali app di genere, Just Eat e Deliveroo.

La Piadineria rappresenta un punto di riferimento in tutt’Italia. I suoi numeri parlano da soli, per una catena che vanta 229 ristoranti, suddivisi in ben 60 città. La piadina è una religione e questo è di certo uno dei suoi templi principali, con più di 13 milioni di piade preparate ogni anno. Affidarsi alla loro esperienza è sempre la scelta giusta.

Ciccio Piada è di certo tra i locali più famosi di Monza dove poter gustare ottime varietà di piadine, dalla tradizione alle specialità della casa. Il web lo incorona con commenti più che positivi, con i clienti sempre coccolati, con la possibilità di approfittare di promozioni e abbonamenti. È infatti possibile sottoscrivere una tessera, con consegna gratuita con un minimo di tre piadine.