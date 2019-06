Le 5 migliori piscine all'aperto della provincia di Monza

Con l'inizio dell’estate e con le temperature torride di questi giorni, incombe inevitabile il bisogno di refrigerio. Dove trovarlo? Ve lo raccontiamo noi, portandovi alla scoperta delle 5 migliori piscine all'aperto della provincia di Monza e della Brianza.

Centro sportivo Monza Triante - via Pitagora 12, Monza

Partiamo poprio dal capoluogo di provincia che con il Centro Sportivo Triante, offre un impianto outdoor con vasca da 25 metri, vasca per bambini e solarium. Iniziata il 2 giugno, la stagione estiva ha i seguenti orari di ingresso: 10.00 - 19.00 da lunedì a venerdì, mentre il sabato e la domenica è aperto sin dalle 9.00. Per gli amanti del relax vi è la possibilità di noleggiare ombrellone e sdraio.

Fonte: Facebook

Piscine Seregno La Porada - via Colombo 12, Seregno

Spostiamoci a Seregno, dove troviamo il centro sportivo della Porada. Anche qui soluzioni per adulti e bambini, con le due vasche da 25 e 50 metri, oltre ad una tonda per i più piccoli. Sempre per i bambini è stata allestita, vicino al bar, un'area a loro riservata con tappeto elastico. Orari: dal lunedì al venerdì 10.00 - 21.00, mentre il sabato e la domenica vi si può accedere dalle 10.00 alle 19:30.

Fonte: Facebook

La Baia - via Francesco Petrarca 1, Lesmo

In via Petrarca a Lesmo troviamo La Baia che, con la sua ampia zona scivoli, l'idromassaggio e i giochi d’acqua, è l’ideale per le famiglie, anche in considerazione del fatto che i bambini fino ai 2 anni godono dell’ingresso gratuito. I suoi orari, dal 9 giugno al 2 settembre, permettono di entrare dalle 10.00 alle 19:30 da lunedì a venerdì, mentre il sabato, la domenica e i festivi la piscina è aperta dalle 9.00 alle 19.00.

Fonte: Facebook

inSport - via della Conciliazione 9, Giussano

Il centro sportivo inSport di via Conciliazione a Giussano dispone di 3 vasche convertibili. In estate, infatti, la sua struttura si può scoprire interamente trasformando le sue vasche in vasche outdoor. Qui possiamo nuotare nella piscina da 25 metri, in quella media raggiungibile attraverso due scivoli oppure in una più piccola per i bimbi.

Adatto alle famiglie, l'inSport di Giussano offre la possibilità di passare una piacevole giornata godendo dei suoi servizi nell’area esterna. Parliamo di un’altra vasca con scivoli e giochi d’acqua, arricchita da un’ampia zona relax con sauna, bagno turco e bar. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì l’ingresso è consentito dalle 6.00 alle 21.00, mentre il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 21.000. Per quanto riguarda il sabato e la domenica, vi si può entrare dalle 9.00 alle 20.00.

Fonte: Facebook

Acquaworld - via Giorgio La Pira 16, Concorezzo

Non mancano poi, in provincia di Monza, i parchi acquatici: con l’Acquaworld di Concorezzo chiudiamo la nostra selezione. Con i suoi 1100 metri lineari di scivoli è il paradiso per chi è in cerca di divertimento, ma offre anche la possibilità di rilassarsi grazie alle sue vasche idromassaggio con acqua a 33°. Dispone inoltre di una vasca a onde e di vari giochi d’acqua, mentre novità assolute sono lo Spray Park e il Relax Top Garden.

Gli orari d’apertura di questo attrezzatissimo parco acquatico sono: 10.00 - 20.30 dal lunedì al giovedì e per la domenica, 10.00 - 21.30 il venerdì. Per un divertimento in notturna, è buono sapere che Acquaworld il sabato apre alle 10.00 e chiude alle 00:30.

Fonte: Facebook

