Le migliori pizzerie di Monza

Se la pizza è il piatto più amato dagli italiani, e il più imitato all'estero, un motivo ci sarà: capace di mettere d'accordo grandi e piccini, riesce a soddisfare i gusti di tutti. Che si ami la pizza napoletana, o quella bassa e sottile, poco importa: ogni locale ha la sua specialità. Noi abbiamo raccolto per voi i cinque migliori di Monza.

Pizzeria Cagiada - via Torti 10

Lodata su TripAdvisor con commenti come "Ottima pizzeria per chi predilige la pizza molto sottile e croccante. Innumerevoli le tipologie di pizze in menù, alcune delle quali molto innovative e sfiziose. Servizio giovane, simpatico ed efficiente", la Pizzeria Cagiada è l'ideale se si ama una pizza sottile e croccant condita con ingredienti ricercati. In menù, durante l'estate, si trovano specialità come la Sunny con bufala, acciughe di Cetara e fiori di zucca oppure la Spicy, con mozzarella, scamorza affumicata, radicchio, salame piccante e basilico.

Era Pizza - via Magenta 16

Quella di Era Pizza è una pizza gourmet "evoluta", pensata e creata con materie prime scelte e ricercate, capaci di dare vita ad un prodotto altamente digeribile, estremamente gustoso, originale e da condividere. Il risultato? Lo si legge tra i commenti degli utenti.

"La pizza non è un primo. La pizza non è un secondo. La pizza non è un alimento. La pizza è l’essenza della felicità. Questo pensiero identifica esattamente quanto di magnifico fanno in questa pizzeria, regalando felicità! Sì, perché la loro proposta va oltre ogni rosea aspettativa, assaggi qualcosa di veramente nuovo (inteso come inedito in ambito gastronomico) e di ben fatto! La sensazione che ti lascia questa pizza è di assoluta leggerezza che naturalmente si accompagna, con originalità, a dei sapori fantastici! Non hai mai la sensazione che sia stato fatto qualcosa per provare, dietro cogli esattamente il lavoro e la passione riversati per ottenere quello che ti arriva al tavolo!", si legge.

Orso Bruno - via Lecco 68

Ristorante, pizzeria e steak house, l'Orso Bruno è il posto perfetto per chi ama la pizza dall'impasto allungato, sottile e croccante. "Consigliato a chi ha voglia di lasciarsi stupire da una pizza sottile, servita in modo non convenzionale, che mischia sapori in modo originale ed armonico", si legge su TripAdvisor.

In menù, alle proposte classiche si affiancano le pizze "vintage" (come la Porta Portese con mozzarella, pomodoro, salsiccia piccante, tonno, aglio e basilico) e "avant-garde" (su tutte, la Fichissima con pomodoro, fichi secchi, provola piccante, prosciutto crudo e noci e la Pomposa, con mozzarella, pomodoro, carne di manzo, spuma di parmigiano, pistacchi e rucola).

La Lampara - via Mentana 29

Materie prime d'alta qualità e la volontà di mantenere una costanza impeccabile, essendo allo stess tempo innovativi e all'avanguardia, fanno di La Lampara una tra le migliori pizzerie di Monza. "Tutto perfetto! C'era il pienone però la pizza e il primo sono arrivati contemporaneamente. Cuoco simpaticissimo. Materie prime veramente ottime! Consiglio l'Indiavolata: spianata calabra, provola affumicata, fior di latte e pomodoro", si legge.

Tra le pizze in menù troviamo specialità come La Disgraziata (pomodoro San Marzano, mozzarella fiordilatte, salame Napoli piccante, capperi mezzanella di Pantelleria, acciughe di Cetara sottolio, olive, origano essiccato e olio di oliva extravergine) e La Scandinava (mozzarella fiordilatte, salmone affumicato all’aneto, ricotta di bufala campana, spinacino fresco e olio di oliva extravergine).

Rossopomodoro - via Carlo Cattaneo 28

Infine, un indirizzo per gli amanti della pizza napoletana: da Rossopomodoro si assaggia quella vera e autentica, morbida e leggera, il cui impasto è lievitato con criscito naturale almeno 24 ore, le farciture realizzate con ingredienti freschi e genuini della tradizione e la cottura avviene coi metodi tradizionali di un forno a legna. "Sono un amante della pizza napoletana ed erano anni che non mangiavo una pizza così buona! L’impasto è eccellente, la pizza è leggera, alta digeribilità senza appesantirti. La cena è iniziata con una VERA mozzarella di bufala campana, molto difficile trovarla se non sei a Napoli, un tagliere di salumi e formaggi e due montanare deliziose", si legge.

In menù, pizze classiche e specialità stagionali come la Mortadella, limone e pistacchi (provola affumicata di Agerola e, in uscita dal forno: mortadella IGP, granella di pistacchi di Bronte DOP, zeste di limone) o la pizza fritta.

