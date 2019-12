Dove assaggiare i 5 migliori risotti in provincia di Monza e Brianza

Il risotto è un primo piatto tipico della cucina italiana. Seppure sia nato in Lombardia, grazie al suo gusto e alla facilità di preparazione, si è ben presto diffuso in tutta l'Italia, per varcare poi i suoi confini. Insieme ad altre pietanze delle nostre regioni, il risotto è diventato uno dei simboli della cucina italiana nel mondo. Ecco a voi un elenco dei 5 migliori ristoranti a Monza e dintorni, dove questo piatto è il punto forte.

Se siete in zona Carate Brianza, vi consigliamo di fare tappa da Scotti’s Rice and Fine Restaurant (in via della Valle 75). All’interno dell’Hotel Cora Fossati, si trova questo ristorantino tranquillo e accogliente dove la cucina è squisita ed estremamente curata. Avete presente la logica del giro – pizza? Scotti’s organizza il famoso giro – risotti dove potrete assaggiare, fino alla sazietà, quanti più risotti potete, a un prezzo davvero irrisorio. Il menu spazia da piatti semplici e della tradizione come risotto alla milanese, alla monzese o ai funghi porcini, fino ad accontentare palati più esigenti facendo leva su abbinamenti insoliti. È previsto anche servizio d’asporto.

All’Osteria del Borgo di Lazzate (in via Volta 14) la cucina è guidata dalle sapienti mani di Danilo e Davide, zio e nipote che da anni ne curano l’attività. Oltre ai sapori della cucina brianzola e lombarda, la giovane età di Davide gli permette di cimentarsi in piatti di modernità e freschezza. Anche il menu dell’Osteria del Borgo ospita un’ampia selezione di risotti, dagli ingredienti più disparati. Su Tripadvisor sono tanti i commenti che ammettono che qui i risotti sono davvero abbondanti e gustosi, una vera gioia per il palato!

Al Feudo dei Sapori a Monza (in via Antonio Gramsci 17), la cura nei dettagli e la sua raffinatezza si riflettono anche sulla proposta culinaria e il servizio. Chi ha cenato o pranzato qui dice che i piatti sono tutti eccellenti e che l’attenzione agli ingredienti si sente innanzitutto nei sapori. Il piatto forte della casa sono i risotti che richiamano la tradizione, ma spaziano anche nelle novità. Da provare assolutamente il risotto allo zafferano con salsiccia e sfoglia di parmigiano.

Sempre a Monza, a due passi dal centro e dal Duomo, si trova l’Osteria Cavallari (in via Spalto Piodo 10) un ambiente rilassato dove la musica fa sempre da sottofondo, permettendo di trascorrere piacevoli serate in compagnia. L’osteria è il posto perfetto in cui trovare un connubio perfetto tra buon cibo, ottimi vini e un servizio quasi casalingo. L’Osteria Cavallari è entrata di diritto tra i migliori ristoranti della provincia. Molti sono quelli che ne affermano le qualità, in particolare quelle dei risotti, che qui si possono trovare in diverse varietà, come il risotto al barolo.



Vicino al centro storico di Monza, nascosta tra i vicoletti, c’è l’Osteria del Cavolo (vicolo dei Molini 11), una piccola cucina davvero caratteristica dove il verde delicato degli arredi dona una sensazione di freschezza e mette subito a proprio agio. Qui i piatti sono regionali e vengono serviti con cura e gioia per gli occhi e per il palato. Vi suggeriamo di assaggiare la loro selezione di risotti, preparati con ingredienti semplici, ma degni dell’alta cucina. Per esaltare al massimo il sapore dei piatti scelti, un sommelier vi saprà consigliare il vino migliore tra 120 etichette nazionali e internazionali.