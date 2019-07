I migliori ristoranti con tavoli all’aperto a Monza

Con la bella stagione ormai avviata, le prenotazioni presso i ristoranti con tavoli all’aperto non si fanno attendere. Che sia di carne, di pesce o semplicemente una pizzeria, i ristoranti in cui si cena all’aria aperta, sotto il cielo stellato, rimangono una tra le location preferite per trascorrere una piacevole serata estiva, con gli amici o con chi si ama.

Ma quali sono i migliori ristoranti a Monza per una cena open air? Scopriamolo insieme.

Dom, via Curtatone

Con un design minimal ma innovativo, il Dom - ricavato dalll'ex Casa Cantoniera del Canale Villoresi a Monza - offre la possibilità di cenare in uno splendido giardino dove pace e tranquillità la fanno da padrone. Prelibati piatti di pesce (col pescato che arriva ogni giorno dal Mercato del Pesce di Milano, e che si aggiunge agli arrivi stagionali dai pescherecci di Mazara del Vallo), accompagnati da ottimi vini e champagne di prima qualità, vi faranno dimenticare il rumore della città.

Qui si organizzano cene di degustazione a tema, a cominciare da quella (richiestissima) a base d'ostriche e champagne.

Sanuk Asian Kitchen, via Bergamo 27

Con un’ampia panoramica sulla cucina asiatica, il Sanuk offre piatti di cucina vietnamita, thailandese, giapponese, coreana, malese, filippina e cinese. La prima passione del suo Chef Virgilio è il sushi, ma una delle specialità della casa risulta essere il Ramen, qui cucinato ottimamente.

Adatto anche per cene d’affari o feste private, questo ristorante nel centro di Monza può ospitare i suoi avventori in un fantastico giardino, completando un ricchissimo menu con un'ampia carta dei vini.

La Cucina di via Zucchi, via Zucchi 10/12

Raffinata soluzione in centro città, al ristorante La Cucina di via Zucchi vige l’antica tradizione della cucina italiana. Il suo cortile di dimensioni contenute regala un’atmosfera intima e accogliente dove il buon cibo incontra tutto il piacere d'una romantica cena all'aria aperta.

Un menù raffinato e di altissimo livello permette agli ospiti di spaziare dalla cucina mediterranea alla griglieria, con diversi piatti a base di carne e di pesce. Inoltre, il mercoledì sera si può cenare apprezzando le specialità valtellinesi, grazie al menu a tema studiato dal ristorante.

Nikky Sushi, via Spalto Santo Maddalena 20

In un angolo raccolto del centro storico di Monza, il Nikky Sushi è un'ottima soluzione per una cena a cielo aperto, grazie ai suoi tavoli affacciati sul fiume. Stile black and white e anima orientale contraddistinguono questo ristorante, il cui ricco meno e le materie prime d'eccellenza fanno la gioia degli amanti del pesce, che qui pososno apprezzare numerosi piatti caldi e straordinarie crudité.

I’ Toscano, via Zucchi 10

Un vero e proprio angolo di Toscana nel cuore di Monza: il ristorante I’Toscano è il regno del Chianti e della porchetta cotta a legna. Ottimi vini accompagnano un menù ricco e rigorosamente casereccio, che permettono di degustare specialità come la finocchiona, la ribollita, i crostini ai fegatini o la trippa alla fiorentina. Tutto questo, all’interno o nell'elegante cortile.

