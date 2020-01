I 5 migliori ristoranti di sushi a Monza e provincia

La tradizione culinaria nipponica è molto varia, ma c’è un gruppo di portate che è arrivato fino a noi e sta di fatto spopolando: il sushi.

Piatto da gustare in tantissime modalità differenti, il sushi è frutto di una combinazione di ingredienti piuttosto semplici e può essere servito sia cotto che crudo. Non solo riso e tagli di pesce, ma anche alghe nori che contengono i diversi ripieni a base di frutta e verdura. Poiché la cucina giapponese è famosa per essere molto estetica, non manca poi nel sushi tutta una serie di guarnizioni e condimenti che vanno creare una vera e propria esplosione di gusto.

Dove mangiare un buon sushi? Orientarsi tra gli all you can eat, gli open sushi e i ristoranti con raffinati menu alla carta non è semplice, ma noi abbiamo prova a raccogliere i 5 migliori ristoranti di sushi di Monza e provincia.

Nikki Sushi (via Spalto Santa Maddalena 20, Monza). Locale carino e accogliente, vi lascerà a bocca aperta. Situato nel centro storico di Monza, i suoi tavolini si affacciano sullo Spalto Santa Maddalena e il suo fiume. Oltre a un efficiente servizio di takeaway e delivery, Nikki Sushi è il luogo perfetto in cui ritrovarsi per una pausa di gusto, sia a pranzo che a cena. Lo staff è molto competente e lo si nota dall’estrema cura nella scelta degli ingredienti e nella presentazione delle portate. I tanti menu dispnibili sono in grado di accontentere tutti i palati.

Kenzu Sushi (via Andrea Appiani 12, Monza). Ristorante elegante e raffinato, vanta un’esperienza ventennale nell’arte culinaria giapponese. Abili chef uniscono una cucina di tradizione alle novità dei giorni nostri, per creare piatti personalizzati che sposano tutti i gusti. Sapore, leggerezza e creatività, insieme alla genuinità e freschezza degli ingredienti, sono il punto di forza di portate che si mangiano prima di tutto con gli occhi. Gli utenti di TripAdvisor ne sono certi: il Kenzu Sushi è assolutamente da provare! Una vera chicca a Monza.

Kyubi (via Vittorio Veneto 89, Brugherio). Questo ristorante, seppur piccolo, è molto curato e accogliente. La qualità del servizio è ottima, tanto che sono davvero molte le persone che giurano di sentirsi come a casa. Gli ingredienti utilizzati sono di primissima scelta e vanno a creare composizioni perfette nei dettagli. Kyubi è l’ambiente ideale per chi vuole passare una serata in coppia o in compagnia, e offre anche un servizio di intrattenimento anche per i più piccini.

Umami Taste Experience (via Cristoforo Colombo 16, Seregno). Ristorante giapponese molto moderno e ricercato, lo stesso gusto contemporaneo presente nel design lo si ritrova anche nelle portate che vengono servite ai tavoli. Se decidete di entrare qui dovete essere consapevoli che state per vivere un’esperienza multisensoriale, che risveglierà non solo la vostra vista, ma anche e soprattutto il vostro gusto. In questo locale il menu è vario e comprende dai piatti più classici come sashimi e nigiri alle proposte fusion.



Blackfish Sushi & More (via Bartolomeo Zucchi 6, Monza). Se volete passare una bella serata a Monza, vi consigliamo questo ristorante piccolo ma molto moderno. Il pesce è fresco e molto buono, servito in diverse modalità e composizioni. Le porzioni sono abbondanti e seguono un’offerta che comprende gusti insoliti e abbinamenti nuovi, in modo da soddisfare anche i palati più esigenti. Qui tutto è saporito e, se unito a un ottimo rapporto qualità – prezzo, il Blackfish diventa un locale assolutamente da provare.