I migliori corsi di cucina per appassionati a Milano

Un corso di cucina è sempre un'ottima scelta: è un'idea regalo vincente, è un'ottima occasione per stare in compagnia. E, a seconda di quello che si sceglie, può essere un'ottima soluzione per imparare le basi, per cimentarsi in preparazioni particolari, per sperimentare cucine etniche o per concentrarsi su specifiche ricette (il sushi, le torte scultura, la pasta fresca).

Scopriamo allora quali sono i migliori corsi di cucina a Milano.

La Scuola di Cucina Italiana (via San Nicolao, 7). Scontati del 30% grazie alle Gift Card, i corsi de La Scuola di Cucina Italiana permettono di scegliere tra un'infinità di opzioni: pasticceria italiana, ramen, piatti di pesce, ricette milanesi, pasticceria viennese. E, per ogni corso, vengono consegnati un grembiule, le dispense del corso, una copia della rivista e un omaggio a sorpresa.

Congusto Gourmet Institute (via Bernardo Davanzati, 15). Campus culinario per appassionati e professionisti, permette di formarsi al cospetto di nomi noti della gastronomia milanese (Gaia Giordani, Domenico della Salandra, Elio Sironi). Tra i corsi amatoriali più interessanti, il corso Risi e risotti, il corso Super bowls, quello che insegna a preparare dolci fritti e vari corsi di coppia.

La Scuola di Cucina Sale & Pepe (via Lazzaretto, 3). Perfetti per imparare i trucchi degli chef, e per trascorrere qualche ora tra degustazioni e abbinamenti (i piatti cucinati vengono degustati a fine lezione, accompagnati da ottimi vini italiani), i corsi per adulti sono perfetti da seguire da soli oppure in coppia. Ma ci sono anche divertentissimi corsi per bambini.

Cucina In (piazza Gerusalemme, 7). Non solo corsi per adulti e per bambini: qui si svolgono anche corsi per le aziende (Cooking Team Building) e corsi per chi intende festeggiare l'addio al nubilato. E si possono persino organizzare le feste di compleanno per i propri figli.

Eataly (piazza Venticinque Aprile, 10). Corsi di cucina vietnamita e di pesce crudo, corsi di muffin e pancake per i bambini, di cucina toscana e di ravioli provenienti da tutto il mondo: le lezioni proposte da Eataly sono curiose, complete e adatte davvero a tutti. Oltre che perfette per imparare preparazioni speciali.