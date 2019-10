Minestrone brianzolo, il re dell’inverno: come si prepara

Economico e di facile preparazione, il minestrone brianzolo è un piatto tipicamente invernale dal perfetto apporto nutritivo, e apprezzato da sempre sia dai grandi che dai più piccini.

Definito dal Cherubini nel suo Vocabolario milanese-italiano “il minestròn”, questo piatto sembra proprio avere origini milanesi o al massimo brianzole, risalenti ai primi dell’Ottocento. La storia narra comunque che le sue radici siano da ricercarsi nella tradizione contadina di tutto il nostro Paese.

Vediamo quali sono i suoi ingredienti e come lo si prepara.

200 grammi di riso

200 grammi di fagioli

100 grammi di lardo macinato

2 zucchine tagliate a dadini

3 carote

1 cipolla grossa

1 costa di sedano

½ cavolo verza tagliato a listarelle

2 grossi pomodori da sugo

3 patate

salvia, rosmarino e prezzemolo

qualche cotica di maiale

croste di grana padano

olio e sale quanto basta

Preparazione

Come prima cosa bisogna lavare bene e tagliare in piccoli pezzi tutte le verdure, dopodichè fare un soffritto con olio, aglio tritato e prezzemolo. Mettere a cuocere per qualche minuto le cotiche tagliate a striscioline e unirle poi alle verdure (tranne i fagioli). Lasciare insaporire bene per qualche minuto, e aggiungere circa tre litri d’acqua insieme alle croste di grana, salare e far bollire a fuoco medio per circa un’ora e mezza. Una volta terminato questo tempo, aggiungere i fagioli e il riso. Attendere che il riso sia cotto e servire il minestrone ben caldo, con una dose abbondante di formaggio grattuggiato.