Sopra il cielo di Monza, la magia della stella cometa Neowise

Fino al 10 luglio, sopra il cielo di Monza è possibile osservare lo spettacolo della cometa Neowise (qui fotografata a Vignate da Andrea Boarato, lettore di MilanoToday).

Scoperta lo scorso 27 marzo, la cometa Neowise proviene dalla Nube di Oort ed è davvero brillante. Transitata a "soli" 44 milioni di chilometri dal sole lo scorso 3 luglio, toccherà la massima vicinanza alla Terra tra il 22 e il 23 luglio (140 milioni di chilometri). Andrea Carbognani, sul sito dell'Istituto nazionale di astrofisica, ha spiegato: "Sarà possibile vederla sia a occhio nudo sia con piccoli binocoli e telescopi. Al momento le osservazioni ci dicono che la cometa è di magnitudine apparente +1, ossia brilla come una stella di prima grandezza, e mostra una bella coda di polveri che appare di colore giallastro perché riflette la luce solare. Secondo le previsioni, basate sulla estrapolazione della curva di luce osservata, dovrebbe restare visibile a occhio nudo fino al 1 agosto 2020".

Per vederla è necessario che non ci siano nubi, ed è meglio recarsi in un luogo poco illuminato. "Dal 6 al 10 luglio la cometa sarà meglio osservabile all’alba, sull’orizzonte di nord-est verso le 4.00 del mattino. Per queste date si può usare come riferimento il pianeta Venere, che è visibile all’alba e appare come una stella molto brillante della costellazione del Toro. Basterà spostarsi di 30 gradi verso nord parallelamente all’orizzonte e si finirà nella costellazione dell’Auriga, dove si potrà vedere la cometa. A partire dall’11 luglio sarà preferibile cercarla alla sera bassa sull’orizzonte di nord-ovest, fra le 21.00 e le 24.00. Fra il 14 e il 15 luglio la cometa diventerà addirittura circumpolare per il nord Italia, ossia potrà essere seguita per tutta la notte. Da questa data la Neowise sarà visibile alla sera dalle ore 21.00 a circa 17° di altezza sull’orizzonte di nord-ovest, passerà alla culminazione inferiore a nord attorno all’una di notte, poi tornerà a salire sull’orizzonte fino a raggiungere i 12° di altezza verso l’alba. Il periodo di visibilità circumpolare durerà fino al 23 luglio, poi la visibilità serale prevarrà definitivamente su quella mattutina per l’effetto combinato dell’allontanamento della cometa dal Sole e il moto orbitale della Terra" ha concluso Carbognani.

Pronti a vivere la magia?