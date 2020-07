Con una gita in giornata da Monza, si può vedere la "Muraglia Cinese d'Italia"

Non tutti lo sanno, ma anche l'Italia ha una sua "Muraglia Cinese": è il Forte di Fenestrelle, e la si può visitare con una gita in giornata da Monza.

Da Monza, il Forte di Fenestrelle dista 228 km (2 ore e mezza circa): non è esattamente dietro l'angolo, certo, ma è l'ideale se si ha una giornata a disposizione e si vuole vivere un'emozione unica. Perché, questa fortezza, ha davvero un'aura magica: è soprannominata "la grande muraglia piemontese", ed è tra le più lunghe muraglie in muratura del mondo.

La sua storia comincia nel 1772, quando l'ingegner Ignazio Bertola, su richiesta del re Vittorio Amedeo II, presenta il progetto di un'opera straordinaria: una grande muraglia, costellata da più opere fortificatorie, posta a sbarramento della valle del Chisone contro le invasioni straniere. A vederla, la sua architettura è effettivamente incredibile: si arrampica su per la montagna per oltre tre chilometri, per un dislivello complessivo di 600 metri. Inaugurata nella sua conformazione definitiva nel 1850, non si tratta di un forte bensì di un complesso fortificato con otto opere difensive (la più grande è il Forte San Carlo), collegate tra loro da percorsi interni ed esterni e dalla scala coperta. Quest'ultima si compone di 4000 scalini protetti da mura spesse due metri, e percorrerla è super suggestivo.

Nato come presidio militare dalla funzione di sentinella e baluardo difensivo, come per tutte le fortezze ha svolto nel tempo anche il delicato compito di prigione di Stato, con le stanze dei palazzi adibite a celle di detenzione per personaggi di prestigio, mentre i cameroni delle caserme ospitarono i cosiddetti detenuti comuni. Abbandonata dopo la II Guerra Mondiale, grazie all’Associazione Progetto San Carlo è oggi un complesso monumentale aperto al pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per visitare il Forte di Fenestrelle è necessario prenotare, e le opzioni sono diverse: la Passeggiata Reale comincia alle 9.00 e termina nel tardo pomeriggio (15 € a persona), ma c'è anche l'opzione di 3 ore (10 € a persona) e quella di un'ora (5 €). Qui tutte le informazioni.