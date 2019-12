Natale e giocattoli: ecco la regola dei 4 regali

A Natale, regalare troppi giocattoli ai propri figli potrebbe trasformare questa festa in un fenomeno consumistico, rischiando di creare una situazione controproducente.

In alcuni casi, infatti, comprare molti giochi ai figli non è nient’altro che un modo per andare a sopperire alla mancanza di attenzioni; al contrario, i doni vissuti nel giusto modo possono rappresentare una meravigliosa esperienza. Senza contare che, ricevere troppi regali, potrebbe essere per i bambini un motivo di vanto di fronte ai propri amici e compagni, rischiando di creare malcontento in chi non se li può permettere per motivi economici.

Questo fenomeno non insegna il senso della misura tanto più che, quando i bimbi ricevono troppi regali, rischiano di annoiarsi, di non riconoscere il valore di ciò che ricevono e di andare in confusione. E, spesso, quei giochi li lasciando in un angolo. E se li dimenticano. Infine, un altro aspetto molto importante da considerare è il mancato utilizzo della propria fantasia: i bambini, proprio quando giocano senza giocattoli, sviluppano la loro creatività.

C'è però una regola, che viene in aiuto di mamma e papà. È la regola dei quattro regali, che consiste nel regalare ad un bimbo, per l'appunto, "solamente" quattro cose:

Regalo 1: un accessorio da utilizzare, come scarpe e vestiti

Regalo 2: un libro, magari di fiabe

Regalo 3: qualcosa che il bimbo desidera da tanto tempo

Regalo 4: qualcosa che che rappresenti una sua passione, tipo uno strumento musicale o un accessorio per lo sport

La regola dei quattro regali non solo permetterà ai propri figli di ricevere qualcosa di utile e costruttivo, ma renderà più facile per i genitori la scelta dei regali.