Cosa sono i poke bowl e dove mangiarli a Monza e provincia

Proveniente dal Pacifico, e di assoluta tendenza, il poke (o poke bowl) sta prendendo il posto del sushi in vetta alle preferenze di foodie d'Europa. Italia compresa.

Il suo nome significa “tagliato a tocchi”, e nasce come piatto povero dei pescatori hawaiani. Tradizionalmente di piovra o di tonno, il poke viene appunto servito in piccoli cubi e condito - per via delle sue influenze asiatiche - con salsa di soia, alghe e olio di sesamo. Peperoncino, cipolle, verdure, e spezie del Pacifico ne completano la preparazione e ne fanno una pietanza apprezzata in diversi Paesi del mondo, dove si presta alle interpretazioni più diverse.

In Italia è stato portato dallo chef Charlie Pierce, con l’intenzione di far vivere un pizzico d'atmosfera californiana nel Belpaese. Ma vediamo ora dove poterlo apprezzare a Monza e provincia.

Blackfish, via Bartolomeo Zucchi 6, Monza

La filosofia del ristorante monzese Blackfish? Proporre alla clientela piatti veloci, salutari, con un'impronta che deriva dal fast food (spazi condivisi, ambiente amichevole, possibilità di dialogare con degli sconosciuti o di pranzare in pochissimi minuti) e una forte attenzione all'ambiente, nel design come nei piatti.

Qui i poke si chiamano Aloha Bowl e sono di quattro diversi tipi: Calamaro (riso bianco, scaglie di calamaro, sesamo, goma wakame, cipollotto, songino, germogli di soia e zenzero), Salmone (riso bianco, sashimii di salmone, sesamo, goma wakame, cipollotto, songino, avocado, tobiko e zenzero), Salmone cotto e riso nero (riso nero, salmone cotto, sesamo, goma wakame, cipollotto, songino, avocado, germogli di soia e zenzero) e Tonno (riso bianco, sashimi di ottno, sesamo, goma wakame, cipollotto, germogli di soia, salsa spicy e zenzero).

Roll eat, via Vittorio Emanuele II 4, Monza

Roll eat nasce dall’dea di unire i sapori della cucina mediterranea a quelli della cucina orientale, in un unico piatto preparato al momento. Dopo l’apertura del primo punto Roll eat nel centro commerciale Il Centro di Arese, è nato il ristorante monzese successivamente seguito dal terzo in Italia, a Milano. Prediligendo la filosofia della sana cucina, Roll eat propone un ricco menu suddiviso in tre categorie di preparazione: vegetariana, a base di carne e a base di pesce.

Qui il poke viene servito come bowl nella versione fish: un pasto sano e gustoso dove troviamo il salmone (chiaramente a cubetti) insieme a riso, avocado, carote, rucola, uova tobiko e salsa teriaki.

Nima, via A. Diaz 21, Nova Milanese - viale Como 35, Giussano

Con i due punti brianzoli, due a Milano, e uno a Firenze, Nima Sushi e Uramakeria è una catena certificata “Friends of the sea”, e si presenta come un piccolo angolo di paradiso. Numerose le varianti dei suoi nima sushi e uramaki, tutte affiancate in menu dai simboli “vegano” e “no glutine”, a rappresentare una particolare attenzione alle esigenze dietetiche. Anche qui il poke viene chiamato hawaiian pokè bowls.

In menù troviamo, tra gli altri: Hawaii poke (riso bianco, tonno, branzino, salmone, gambero, maionese allo zafferano, pomodorini, melograno e banana chips); Poke mix (riso bianco, dadolata di tonno, branzino, salmone, gambero, avocado, cavolo rosso, roso soffiato e salsa maionese allo zafferano) e Poke tuna (Riso bianco, dadolata di tonno marinata con yuzu e lime, acciughe, capperi, cipollotto, olio extravergine di oliva, mandorle, rucola, e cipolla bianca).