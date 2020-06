Il Ponte nel Cielo, per camminare tra le nuvole a due passi da Monza

Per tutti gli appassionati di montagna e di panorami mozzafiato, ha riaperto lo scorso 30 maggio il ponte tibetano più alto d’Europa. Costruito nel 2018, con i suoi 140 metri di altezza e i 234 di lunghezza, il “Ponte nel cielo” si trova all’inizio della Valtellin, tra Morbegno e Sondrio, esattamente a Campo Tartano.

Composta da assi in legno di larice, la sua passerella è sorretta da quattro robuste funi che a loro volta sostengono la struttura metallica.

È vero: per via dell’altezza e del suo leggero dondolare il “Ponte nel cielo” non è proprio per tutti. Ma, percorrendo questa fantastica struttura che collega Campo Tartano al maggengo Frasnino, sarà possibile tra lo stupore e l'adrenalina ammirare diversi scenari mozzafiato: le imponenti vette delle Alpi Retiche, la diga Colombera, l’apertura del fondovalle valtellinese che finisce nel Lago di Como.

La realizzazione del “Ponte nel cielo” è stata possibile grazie allo sforzo economico e fisico del consorzio valligiani e di altri amici collaboratori, il cui sacrificio ha portato visibilità e affluenza di turisti, rendendo l’adrenalinica attrazione un volano per l'economia della valle lombarda. Svolti con grande attenzione ed organizzazione, i lavori per realizzare il ponte garantiscono a tutti i visitatori di attraversare le 700 assi che lo compongono in completa sicurezza e a proprio agio.

Con l’accesso gratuito per i ragazzi fino alla terza media, il ponte è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 16:30, con l'unica differenza per il sabato quando la struttura rimane aperta fino al tramonto. L’ultimo accesso della giornata sarà possibile 15 minuti prima della chiusura. Durante le giornate di sabato e domenica i passaggi sono contingentati e dovrai prenotare il tuo biglietto online. Il costo è di soli 5 euro.