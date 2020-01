Premia Terme: a due passi da Monza, una gita fuori porta all'insegna del relax

Non serve andare troppo lontano, per regalarsi uno o più giorni di totale relax.

A meno di due ore da Monza, le Terme di Premia (VB) sono un'oasi di benessere e di divertimento. Inaugurate nel 2008, offrono oltre cinquemila metri quadrati di impianti termali curativi e ludici. Ci sono le saune e l'aerosol terapia, le piscine e le cabine per i massaggi: qui le piscine hanno acque tra i 32° e i 36°C, e i bambini hanno un'area dedicata con uno scivolo, tanti giochi e la possibilità di immergersi anche per chi non sa nuotare.

Perché è davvero per tutti, Premia Terme: per chi vuole rilassarsi, per chi intende sfruttare tutti i benefici del Percorso Vascolare (ad effetto tonificante per muscoli e capillari), per chi vuole regalarsi un massaggio olistico o magari di coppia. E, oggi, andarci è persino conveniente: è infatti possibile acquistare ingressi e percorsi con uno sconto del 30%, scegliendo tra le tante combinazioni quella che fa al proprio caso. Con prezzI a partire da 10,50 euro, l'offerta comprende percorsi benessere termali con ingresso giornaliero alle piscine, ingressi per adulti e per bambini. Il tutto, con una spesa davvero contenuta.

La scelta perfetta, per staccare dalla routine d'ogni giorno. E per partire per un weekend che faccia felici un po' tutti. Perché, facilmente raggiungibili in auto, le Terme di Premia sorgono in un bellissimo contesto naturalistico, con tantissime possibilità nei dintorni: qui si possono organizzare facili passeggiati e stimolanti trekking tra la natura alpina dell'Alta Val d'Ossola, visite ai borghi e divertenti attività per i bambini. A poco meno di 10 chilometri dalle terme, infatti, si trova il fiabesco villaggio Treno dei Bimbi, con la possibilità di soggiornare all'interno di vecchie carrozze ferroviarie. Così sì, che sono tutti contenti.