I migliori ristoranti di carne a Monza

A Monza non mancano di certo i ristoranti specializzati in piatti di carne, in grado di garantire esperienze culinarie indimenticabili. Ecco dunque alcuni nomi da annotare nel caso in cui si abbia voglia di bistecche, e non solo, in Brianza.

Bove Lover - Via Bergamo, 11

Dagli Stati Uniti a Monza, Bove Lover propone ai propri clienti un modo tutto nuovo di gustare squisiti tagli di carne. Se tutti i locali sono soliti servire la propria carne su piatti o taglieri, a Monza è possibile, dal 2019, richiedere una portata in bicchiere.

Carne da bere, ecco il nuovo food trend che promette di dilagare anche in Italia dopo il successo negli States. Viene utilizzata la tecnica del fat washing, che consiste nella fusione dei grassi animali o vegetali. Questi vengono in seguito mixati e congelati. Nel proprio drink sarà così possibile ritrovare del bacon, piuttosto che la salvia.

Macellerie Monzesi – Via Lecco 152c

Il punto di forza di Macellerie Monzesi è dato dalla vasta selezione di carni presente nel proprio menù. I clienti hanno infatti modo di optare per tagli italiani, tedeschi, argentini, uruguaiani e non solo. L’esperienza dello staff e la grande qualità dei prodotti rende speciale ogni prodotto servito in tavola, dagli hamburger a panini gourmet.

Serviti inoltre taglieri di salumi a km 0, per gustare i sapori della Brianza, il tutto accompagnato da vini della propria cantina e birre artigianali. A ciò si aggiungono pizze cotte in forno a legna e dolci fatti in casa.

Smoky Burger & Ribs - Via Arrigo Boito, 1

Smoky Burger & Ribs è un locale caratterizzato da prodotti di eccellente qualità e un chiaro stile americano. Entrare ed effettuare la propria ordinazione è un po’ come cimentarsi in un viaggio verso gli Stati Uniti, a caccia delle loro ricette tradizionali. Dalla carne di manzo a quella di maiale, dal pollo affumicato alle tagliate e tartare, fino alle intriganti pizze e gli hamburger dalle varie combinazioni.

Il fiore all’occhiello del locale è la carne affumicata, ottenuta attraverso il metodo Low&Slow. Un’esplosione di sapori di cui non si potrà più fare a meno, inserita in un menù che prevede anche svariate alternative per i clienti vegani e vegetariani.

Biif – Piazza San Paolo, 3

Biif è un griglieria all’italiana di nuove generazione, con un mood giovanile e un aspetto estetico a dir poco intrigante. Giochi di luce e zone di cottura a vista, così da regalare ai clienti un vero e proprio spettacolo.

A dominare è però la carne, presente in ogni dove e in tutte le sue varietà, provenienti dai migliori allevamenti. In questo locale non si entra soltanto per gustarne i prodotti ma per cimentarsi in un percorso sensoriale.

Taverna dei Sapori – Viale Lombardia, 76-78

L’eleganza e lo stile sono il punto di forza della Taverna dei Sapori, caratterizzata da pilastri e archi in pietra. Il menù è ricco di svariati tagli di carne differenti, accompagnati da ottimi vini della propria cantina. I palati più esigenti troveranno numerose scelte nel variegato menù, tra carne, pesce, taglieri di salumi a km 0 e formaggi, ai quali aggiungere delle squisite specialità alla griglia.