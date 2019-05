I 5 migliori ristoranti vegetariani a Monza

La cucina vegetariana ha ormai da tempo conquistato l’Italia, portando non soltanto all’aggiornamento dei menù nostrani, offrendo opzioni fruibili per qualsiasi cliente, ma anche locali interamente vegetariani. Ecco i migliori, a Monza e provincia, dove poter assaggiare piatti squisiti.

Atmosfera – Viale Elvezia, 4

Atmosfera è un ristorante di pregio, sito all’interno dell’hotel Helios. Sotto la guida del giovane chef Antonio Pepe si ottiene un misto sapiente di tecnica e contemporaneità. Menù ricco, con opzioni vegetariane per ogni gusto, in un locale raffinato e accogliente, accompagnati da delicata musica di sottofondo.

Kilometro Bio – Via Vittorio Emanuele II, 46

Il ricco menù propone piatti per vegetariani e vegani, con raw food e molto altro. Un ristorante unico nel suo genere, che adopera soltanto ingredienti biologici e sani (unicamente vegani e vegetariani), con possibilità di acquistare i propri panini preferiti anche al fast food collegato, qualora si volesse ordinare e portar via per una squisita cenetta a casa.

Flower Burger Monza – Via Padre Reginaldo Giuliani, 10

Ottimi piatti vegetariani e vegani, con particolare attenzione agli hamburger, realizzati interamente senza ricorrere a prodotti di origine animale. Locale vivace, con pane e farcitura disponibili in differenti versioni. Da provare assolutamente il pepper seitan, il flower burger il torfungo e il flower cube.

Mirò – Via Sant’Antonio, 24

Ambiente semplice e cordiale, con ampia terrazza che lo rende il luogo ideale per cene estive. La specialità della casa è la pizza, cotta rigorosamente in forni a legna. Consigliati inoltre i paccheri in rema di melanzane e pomodoro fresco, così come gli gnocchetti al ragù di seitan.

Speedy – Via Appiani, 22 / Via Moncesio, 14

Due sedi e tante possibilità nel menù di Speedy, dove poter gustare panini vegetariani e vegani, selezionando combinazioni di ottime verdure e ortaggi, squisiti formaggi e tanto altro. Un modo rapido e sano di proporre una cucina moderna e rapida, che rispetti i gusti di tutti.