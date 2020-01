Se vuoi sfruttare al meglio la notte, scegli il pigiama drenante

Hai mai pensato di sfruttare la notte per... drenare i liquidi in eccesso? Ora è possibile. E, no, le creme non c'entrano niente.

Un'azienda svizzera, la BeGood (con sede a Lugano), ha realizzato un pigiama speciale. La sua promessa? Regalare gli stessi benefici dell'attività fisica. Il merito va ad una speciale tecnologia, denominata Dermofibra Cosmetics, che viene inserita all'interno del filato e che si compone di composti inorganici e attivi: vitamine, aloea vera, caffeina. Questi, entrando in contatto col calore del corpo che il sonno sviluppa, stimolano il drenaggio dei liquidi. La shilouette migliora, il gonfiore s'attenua, e la pelle appare più bella. Grandioso, no?

Il pigiama drenante promette infatti di diminuire la circonferenza di vita, cosce e fianchi; di aumentare l'idratazione cutanea del 20%, di aumentare l'elasticità cutanea del 4,4% e di ridurre la cellulite. Insomma, è come indossare un trattamento di bellezza. O come andare in palestra, ma senza faticare. E ora non diciamolo più, che chi dorme non piglia pesci...