Cena sotto le Stelle - Monza Fuori GP

Da giovedì 5 settembre a domenica 8 settembre si Cena sotto le Stelle al Monza Fuori GP.

Da giovedì 5 settembre a domenica 8 settembre Piazza Carrobiolo a Monza si trasformerà in un grande ristorante all’aperto, per grandi e piccoli, con un programma dal gusto tutto italiano. Inizio ore 18,45 - termine ore 22

Programma

ore 18.45: APERITIVO ITALIANO, firmato da Amaro Ramazzotti, Sanpellegrino e Rovagnati

L'aperitivo prevede 1 cocktail a persona creato da barmen professionisti e abbinato a pane casereccio, prosciutto crudo Gran Milano Riserva e altri prodotti dalla selezione Rovagnati.

Ore 20: CENA all' ITALIANA, firmata Granaio Caffè e Cucina Menu 3 portate: Lasagna di pasta fresca all'uovo, ragù alla bolognese, Grana Padano e mozzarella fior di latte Tenere costine di maiale da allevamenti italiani (600g/porzione), marinate in salsa barbecue e cotte a bassa temperatura per 8 ore, grigliate e accompagnate da patate speziate Mousse al cioccolato dulcey Valthona, con salsa al caramello salato I vini saranno abbinati dal Consorzio Vini della Valtellina, e il dopo cena sarà firmato da Amaro Ramazzotti. La cena sarà servita, e gli ospiti saranno accomodati in un'unica grande tavola (per i piccoli ospiti abbiamo previsto un ristorante e area giochi riservati). Ogni serata sarà accompagnata da musica e spettacoli.

Giovedì 5/09: Soul Jazz Duo Venerdì 6/09: Illusionismo e Mentalismo Sabato 7/09: Giochi di Luce Domenica 8/09: Live Music Show

E per i più piccoli? Un ristorante e area giochi dedicati, dove i bambini potranno mangiare e divertirsi accompagnati da personale qualificato. Il menù dei più piccoli: Pizza Croccantella al Gran Biscotto (farine selezionate e lunga lievitazione, e tutta la qualità di Rovagnati) Pane casereccio e Nutella Acqua e bibite Sanpellegrino. La Cena sotto le Stelle è realizzata grazie anche alla collaborazione dell’ Istituto Alberghiero “Olivetti” di Monza.

Per le prenotazioni http://bit.ly/MFGP19