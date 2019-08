A sole poche settimane dalla riasfaltatura di una parte della carreggiata, il manto stradale "nuovo" di via Sacconi e - in parte - di via Dante si é abbassato, creando gradini di più di 10 cm. Ciò, oltre che inaccettabile e vergognoso per la scarsa qualità del lavoro eseguito, crea gravi problemi di sicurezza stradale. Auspico che l'amministrazione comunale si svegli e intervenga.