Il fantasma della regina Teodolinda si aggira per Monza

Teodolinda fu regina dei Longobardi e d’Italia dal 589 al 616. Fu sposa di Authari, che decise di ingraziarsi il Papa sposando la figlia di un cattolico, seppur di origini longobarde. Un matrimonio politico, che la leggenda però addolcisce. Si narra infatti che Authari volle incontrarla prima delle nozze, travestendosi da ambasciatore. Tra i due, si dice, fu colpo di fulmine.

Ancora oggi il ricordo di Teodolinda, morta a Monza nel 627, è particolarmente vivo. Si mormora che il suo fantasma si aggiri per la città, al punto che svariati passanti hanno dichiarato d’averla vista con i propri occhi. A corroborare questa tesi è anche il processo d’accertamento del National ghost uncover, sottolineando come l’ectoplasma si sia materializzato in piazza Trento e Trieste, tra il monumento dei caduti e il palazzo municipale.

Le apparizioni di Teodolinda

Sono ben 16 le testimonianze certificate, alle quali si aggiungono due ufficiose. In alcuni casi la regina sarebbe apparsa pronunciando le seguenti parole: “Io sono la regina”. In altri invece pare abbia attraversato da parte a parte dei passanti.

La National ghost uncover ha dunque accumulato abbastanza materiale per rendere credibile la segnalazione. Il presidente Merendi ci tiene però a precisare di non essere un’associazione che segue le orme dei gruppi televisivi americani. L’obiettivo è quello di registrare le segnalazioni e verificare che sul luogo non vi siano campi elettromagnetici che possano trarre in inganno.

Leggende a Monza

Monza vanta svariate leggende. La città è ricca di misteri e, volendo cimentarsi in un tour conoscitivo della città, ecco alcune località da annotare:

Castello Visconteo

Meta Capina nel Parco di Monza