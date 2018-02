Ladri in azione in un condominio a San Fruttuoso: in via Montanari danni alle serrande

Hanno messo fuori uso il cancello elettrico del condominio e hanno danneggiato diverse serrande, cercando di aprirsi un varco oltre la porta per ispezionare il contenuto dei box.

A segnalare l'incursione notturna di alcuni malintenzionati in un condomio a San Fruttuoso è stato un nostro lettore. "Nella notte tra domenica e lunedì nei garage di Via Montanari 14 ci sono stati vari tentativi di effrazione in alcuni box, con numerosi danni alle porte dei garage ai fini di ispezionare il contenuto. E' stato inoltre messo fuori uso il cancello elettrico" scrive il cittadino.

Sempre lunedì notte a Monza, nella stessa zona, si è verificato un furto all'interno di un box. I ladri, hanno rubato dalla rimessa all'interno del condominio alcuni attrezzi da lavoro e una vettura il cui proprietario aveva lasciato le chiavi all'interno.