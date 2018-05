Incontri di corsa/camminata gratuiti nel Parco di Monza

Vuoi fare sport in gruppo nel Parco di Monza? Ecco alcune informazioni utili x partecipare ai nostri incontri GRATUITI RITROVO ogni lunedi' h 18.00/18.10 di fronte al negozio di Affari&Sport Villasanta.

Durata allenamento fino alle 19.30 Abbiamo suddiviso gli iscritti in vari gruppi in base al livello 🌠+10 km idoneo x chi corre gia' 10/15 km 🌠+ 5 km idoneo x chi corre gia' 5/6 km 🌠+ 3 km per chi parte da zero (minuti di camminata veloce alternata a minuti di corsa).

Ogni gruppo e' seguito da uno o piu' runner motivator. Siamo 12 appassionati di corsa.

Per iscriversi bisogna registrarsi sulla nostra pagina facebook