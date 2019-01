Selezioni Regionali Under 15-16 | Velate Rugby 1981

Velate Rugby 1981 è orgogliosa di essere la società sportiva scelta per ospitare gli allenamenti di selezione U15 e U16 lombardi. Il nostro direttore tecnico Francesco Sanfilippo, tecnico FIR, fa parte dello staff del progetto di selezione. Gli atleti convocati arriveranno da Viadana, Calvisano, Parabiago, Rovato e molte altre società della Lombardia. La selezioni si terranno nei giorni di Lunedì 4 Febbraio per la U15 e Giovedì 7 febbraio per la U16. Gli allenamenti hanno la funzione di selezionare le squadre che saranno impegnate nel Torneo Interregionale che coinvolge Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia e che si disputerà a Badia Polesine e a Lainate. Sarà un bel momento di sport e un’occasione di crescita per il nostro club, che sempre più spesso è teatro di importanti attività volte a diffondere la cultura dello sport sul territorio e a far crescere la qualità dell’offerta formativa in ambito rugbistico.