I negozianti di Vimercate a lezione di social media

Come l’online può aiutare i negozi fisici? Questa è stata la domanda di apertura dell’incontro tenutosi Martedì 20 Giugno presso Sloworking di Vimercate a cui hanno partecipato una quindicina di negozianti del centro. “si parla sempre di come l’online stia mettendo in ginocchio i piccoli commercianti, oggi abbiamo invece parlato di come il web può aiutare il lavoro nei negozi fisici” spiega Francesco Turri, formatore della giornata. “ Lavoro tutti i giorni a fianco di startup, PMI ed imprenditori di tutta Italia per studiare con loro la migliore strategia online per aumentare la visibilità della loro attività ed il fatturato. Essendo Vimercatese DOC ho deciso di portare queste competenze nella mia città che ritengo sia ricca di potenzialità che non vengono valorizzate al meglio” continua Francesco Turri. I temi affrontati durante la formazione sono stati quelli della Visibilità online, Social Media, tecniche innovative di comunicazione con i clienti online e l’importanza del riscontro dei clienti per migliorare i servizi offerti dai negozianti. Francesco Turri, 32 enne Vimercatese lavora oggi come Social Media Strategist e formatore aiutando anche le startup nella loro crescita. “Fino a due anni fa ero assunto come dipendente in una multinazionale e nel momento più alto della mia carriera ho deciso di lasciare tutto ed inseguire il mio sogno. Tre mesi prima dell’arrivo del mio secondo figlio mi sono licenziato da un tempo indeterminato per creare insieme a due soci prima brandsavetheworld, un’agenzia marketing virtuale e poi PRforX un hub di competenze digital dedicato al mondo startup.” Francesco è anche nel team di Startup Grind Milano, la più grande community di imprenditori e startup in Italia con più di 5.000 partecipanti agli eventi mensili e rappresentante per Monza e Brianza del Movimento Etico Digitale, un progetto che porta all’interno delle scuole primarie la consapevolezza delle opportunità e dei rischi dell’online.