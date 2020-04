Slime: la ricetta per farlo in casa

In questo periodo in cui l’emergenza Coronavirus ci costringe a stare in casa, uno dei compiti più ardui per chi è genitore è sicuramente trovare l'intrattenimento giusto per i propri bambini.

Divertente, colorato, e stimolante per la creatività, tra i giochi preferiti da i più piccoli troviamo lo Slime. Forse non tutti sanno che, oltre ad acquistarlo in edicola o al supermercato, questo gioco gommoso lo si può preparare anche a casa, stimolando e coinvolgendo i propri figli nella sua realizzazione.

Come preparare lo Slime? Noi vi suggeriamo tre diverse modalità.

Slime con colla vinilica

Ingredienti:

120 ml di colla vinilica

colorante alimentare

60 gr di borotalco

Versare la colla vinilica in un recipiente e, successivamente, aggiungere il colorante alimentare. Una volta versati questi due ingredienti, aggiungere gradualmente il borotalco continuando a mescolare. Quando l’impasto risulterà uniforme e denso, lo Slime sarà pronto per l’utilizzo.

Slime senza colla

Ingredienti:

250 ml di acqua calda

140 g di amido di mais

colorante alimentare

Versare l'acqua calda e il colorante in un recipiente mescolandoli con un cucchiaio. Subito dopo aggiungere anche l’amido di mais continuando a mescolare col cucchiaio. Passato qualche minuto, iniziare a impastare con le mani fino a quando la consistenza non diventa elastica. A questo punto lo Slime è pronto.

Slime con dentifricio

Ingredienti:

⅓ di tubetto di dentifricio in gel

70 gr di amido di mais

sale

Iniziare col mettere nella ciotola il dentifricio, dopodichè aggiungere un pizzico di sale. Mescolare con un cucchiaio aggiungendo gradualmente l’amido di mais. Quando il prodotto raggiunge una certa compattezza, mescolarlo con le mani fino a quando lo Slime non sarà viscido ed elastico. E, dunque, pronto.

