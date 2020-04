Hai ricevuto troppe uova di Pasqua? Ecco 5 ricette per riciclarle

Come spesso capita, dopo Pasqua ci si ritrova con la casa piena di uova di cioccolato, soprattutto se si hanno dei bambini. Fratelli, zii, amici e nonni non mancano mai di far pervenire le loro uova ai piccoli della famiglia. Tutto questo fa piacere, certo, ma c'è un piccolo inconveniente: le uova a pezzi finiranno in una o più scatole che gireranno per casa per diverse settimane.

Perchè non utilizzarle invece per preparare dei buonissimi dolci? Noi vi proponiamo cinque ricette, da realizzare rigorosamente con gli avanzi delle vostre uova.

Crema pasticcera al cioccolato

500 ml di latte

25 g di cacao

2 tuorli

100 g di zucchero

60 g di farina

100 g di cioccolato fondente a pezzi

Metti in un pentolino lo zucchero con i tuorli, mescolando con una frusta. Aggiungi la farina e il cacao continuando a mescolare e versa gradualmente il latte. Una volta completate queste operazioni, accendi il fuoco a fiamma bassa per 5-10 minuti fino a raggiungere la giusta densità. A questo punto potrai spegnere e aggiungere i pezzi di cioccolato. Mescola il tutto fino a che il cioccolato non si scioglie e metti la crema in un piatto coprendola con una pellicola. Riponi in frigorifero: dopo un'ora la crema sarà pronta per l'utilizzo.

Salame di cioccolato (senza uova)

150 g di cioccolato a pezzi

100 g di burro

15 g di zucchero a velo

15 g di cacao

100 g di biscotti senza uova

50 g di mandorle

Metti il cioccolato e il burro in una ciotola e scioglili a bagnomaria. Mentre raffreddano, in un secondo recipiente mescola i biscotti in pezzi, mandorle, cacao e zucchero a velo. A questo punto versa la crema ottenuta dal cioccolato e il burro mescolando ancora. Metti il composto su un foglio di carta da forno o una pellicola, arrotola e riponi il salame nel frigo per almeno un’ora prima di servirlo.

Ciambella di cioccolato

4 uova

200 g di zucchero

150 g di latte

150 g di olio di semi

100 g di cioccolato a pezzi

260 g di farina

40 g di cacao

16 g di lievito per dolci

zucchero a velo

Spezza il cioccolato in pezzi molto piccoli e scioglilo a bagnomaria. In un recipiente diverso mescola con una frusta uova e zucchero, aggiungendo olio e latte. Aggiungi poi lievito e cacao, seguiti dal cioccolato sciolto in precedenza. A questo punto ungi il tutto con un po' di olio e burro e versa in uno stampo per ciambelle. Cuoci in forno a 180° gradi e, una volta pronta la ciambella, lasciala raffreddare coprendola con uno straccio pulito. Trasferiscila in un piatto e decora con dello zucchero a velo.

Mousse al cioccolato

300 ml di panna fresca liquida

200 g di cioccolato fondente a pezzi

80 ml di latte

zucchero

Monta la panna a neve fermissima e lasciala da parte in un recipiente. Metti in un pentolino il latte e lo zucchero e scaldali fino quasi a bollire. A questo punto spegni il fuoco e aggiungi i pezzi di cioccolato, mescolando fino a farli sciogliere. Fai raffreddare e aggiungi gradualmente la panna. Riempi dei bicchierini monoporzione e mettili nel frigorifero per un’ora.

Cioccolata calda

500 ml di latte intero

120 g di cioccolato fondente

20 g di cacao amaro in polvere

20 g di zucchero

20 g di amido di mais

Spezzetta il cioccolato e scioglilo in un bagnomaria a fuoco medio, mescolandolo fino al suo scioglimento. In un pentolino versa il latte aggiungendo - in ordine - l’amido di mais e il cacao amaro setacciati. Accendi il fuoco e, mentre il contenuto si scalda, mescola con la frusta. Aggiungi lo zucchero e continua a mescolare fino quasi a raggiungere il bollore. A questo punto versa il contenuto del primo pentolino e mescola fino a raggiungere la consistenza ideale. La cioccolata è pronta per essere servita nelle tazze.

