La Cappella del Barolo, per un'insolita gita a due ore da Monza

Se si è in cerca di un luogo davvero unico da visitare, a pochi chilometri da casa, è impossibile non prendere in considerazione la Cappella del Barolo. Si tratta infatti della chiesa più colorata d’Italia, sottoposta al variopinto trattamento di due artisti contemporanei.

Visita alla Cappella del Barolo

Il nome completo è Cappella di SS. Madonna delle Grazie e venne eretta nel 1914. Dimensioni ridotte e tanti colori, il tutto in provincia di Cuneo. Nello specifico è possibile visitarla recandosi presso il vigneto Brunate di La Morra, nelle Langhe cuneesi. A volerne la realizzazione furono alcuni contadini, per una struttura che non venne mai consacrata come luogo di culto riconosciuto.

Nel 1970 i vigneti in cui la chiesa è inserita vennero acquistati dalla famiglia Cerreto e nel 1999 la struttura, ormai in completo stato di abbandono, venne inserita in un progetto di restauro, curato da David Tremlett e Sol Lewitt.

È oggi senza dubbio uno dei luoghi più noti e visitati dell’area, con Sol Lewitt che si è occupato degli esterni, riqualificandoli e rendendoli vivaci e giocosi. David Tremlett si è invece dedicato agli interni, caldi e rasserenanti. I due artisti di fama internazionale hanno offerto ai locali un’opera d’arte, ora meta di pellegrinaggio, anche se non religioso.

