Il 10 giugno l’atelier Spazio Galleria apre le proprie porte alla poesia e alla musica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Sarà il cuore della Brianza ad ospitare l’edizione di giugno del caminetto poetico gli “Amici di Ron”. Domenica 10 giugno, dalle ore 16 alle ore 19, l’Atelier Spazio Galleria (Piazzale Giotto 1, Lissone, vicino alla stazione ferroviaria) aprirà le proprie porte per accogliere gli amanti della musica e della poesia all’evento “Festa dell’estate: Poesia e Musica in Atelier”. Come facevano un tempo gli artisti che, nei propri atelier davano sfoggio delle loro capacità artistiche, così faranno il 10 giugno i poeti e cantautori che libereranno la loro creatività in quella che sarà una vera e propria festa dell’estate dedicata alla poesia e alla musica. Ad aprire le danze sarà Rodolfo Vettorello poeta, Presidente del Cenacolo Letterario Internazionale ALTREVOCI nonché Presidente di Giuria di alcuni importanti Premi Letterari. Starà a lui accompagnare i presenti in una Lectio Magistralis intitolata “Metrica e Poesia Moderna”. Il testimone verrà poi ceduto all’architetto e poeta per vocazione Giovanni Ronzoni che aprirà un ventaglio di emozioni con la sua raccolta di poesie: “Siete il mio Paradiso” Vincitore del Premio Speciale della Giuria III Concorso di poesia Alda Merini. Questo incontro con gli Amici di Ron, vuole essere anche l’occasione per dare voce al pubblico presente: ogni poeta potrà vestire i panni del one-man show, ovvero potrà declamare una sua poesia così come ogni cantautore, potrà suonare e cantare un proprio pezzo. Per poter partecipare è necessario inviare i testi all’indirizzo segreteria@premiodipoesia.it, entro il 30 maggio, affinché gli organizzatori possano prenderne visione e valutarne l’inserimento in scaletta. L’incontro è aperto a tutti previa iscrizione via e-mail all’indirizzo: segreteria@premiodipoesia.it Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.premiodipoesia.it oppure la pagina Facebook: Premio Nazionale Di Poesia “Amici di Ron” https://www.facebook.com/amicidiron.concorsodipoesia/