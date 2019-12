Ibrahimovic potrebbe arrivare al Monza, Galliani: "Gli ho proposto un contratto"

Zlatan Ibrahimovic potrebbe arrivare davvero al Monza. Il club biancorosso pare abbia una trattativa ben avviata per portare al Brianteo il calciatore svedese, come annunciato dall'amministratore delegato Adriano Galliani: "Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo - ha ammesso l'ad del club brianzolo al Corriere della Sera - Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A".

Ma Ibra è conteso anche da Milan e Napoli e il club rossonero pare abbia messo sul piatto 10 milioni netti per 18 mesi (il Napoli invece è pronto a rilanciare). Quella del Monza, tuttavia, potrebbe essere una trattativa ai limiti dell'impossibile: una battaglia come quella di Davide contro Golia.

"Dopo che il presidente Berlusconi mi ha dato mandato, ho avanzato la proposta a Mino Raiola. L’agente di Ibrahimovic mi ha suggerito di parlarne direttamente con Zlatan, che per inciso sento tutte le notti", ha confessato Galliani.