All'Esselunga torna l'album delle figurine dei calciatori del Monza

Torna all'Esselunga l'album di figurine dei calciatori del Monza. Quarantotto pagine e centocinquanta figurine ricco di immagini e di dati statistici con tutti i giocatori della prima squadra, lo staff tecnico e le maglie ufficiali. Nei tre store cittadini della catena di supermercati, in via Buonarroti, in via Brembo e in viale Libertà, l'album sarà disponibile dal 14 novembre all’11 dicembre. I clienti Fìdaty, per ogni 15 euro di spesa, riceveranno un pacchetto con otto figurine.

Per presentare l’iniziativa, il negozio Esselunga di viale Libertà ospiterà Andrea D’Errico, Simone Iocolano e Filippo Scaglia che firmeranno in esclusiva gli album dei tifosi. L'appuntamento è fissato a giovedì 14 novembre a partire dalle 17.30.