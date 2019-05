Lissone, nel parco arriva una “palestra” all’aperto per tutti

Una palestra “all’aperto” per tutti. Cinque “stazioni” per il fitness outdoor, pavimentazione anti-trauma professionale in gomma e un’area messa a disposizione gratuitamente per tutti gli amanti del movimento.

Anche a Lissone sarà possibile fare sport all’aperto e in modo semplice: sono stati completati i lavori nell’area verde di via Giotto-Guarenti dove è stato realizzato - come richiesto nel 2018 dal Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi - un percorso di calisthenics rivolto a chi intende divertirsi all’area aperta, mantenersi in forma e fare attività fisica.

Un’area fitness outdoor dove i lissonesi (del quartiere di via Giotto, ma non solo) potranno recarsi per cimentarsi con questo “percorso vita”, trovando attrezzi utili per una ginnastica semplice, intuitiva e rivolta a tutte le età tra cui una panca inclinata, una spalliera, un’ellittica, un attrezzo per vertical traction e un Air Walker.

“A poca distanza dal primo Consiglio Comunale dei ragazzi 2019, apre al pubblico un’area verde attrezzata per lo sport outdoor, proprio come ci avevano chiesto i ragazzi in una delle loro esibizioni - dichiara il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi - Il percorso potrà potenzialmente essere utilizzato da tutti nel tempo libero, ovviamente in modo appropriato sulla base delle proprie condizioni fisiche e abilità, nel rispetto del bene pubblico”.