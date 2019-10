Le "piccole stelle" monzesi volano negli Stati Uniti per i campionati mondiali di danza

Dodici piccole “stelle” monzesi della danza rappresenteranno l’Italia ai prossimi campionati mondiali promossi dalla “All Dance International” negli Stati Uniti.

Si tratta delle ballerine del “Gruppo sportivo Circoscrizione 4” che giovedì pomeriggio sono state ricevute dal sindaco Dario Allevi e dall’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni per un in bocca al lupo prima della partenza.

In Florida, in occasione del campionati mondiali, in programma dal prossimo 27 novembre fino al 2 dicembre, voleranno dodici atlete tra i 17 e i 21 anni, selezionate dagli scout dell’organizzazione All Dance International presente in cinque continenti e in più di cento paesi.

“È stata l’occasione per fare un enorme in bocca al lupo alle nostre “piccole stelle”, hanno dichiarato Dario Allevi e Andrea Arbizzoni. Con l’augurio, ne siamo certi, che ci si possa vedere di nuovo tra qualche settimana in questa stessa sala con una medaglia al collo. L’esperienza di queste atlete dimostra ancora una volta come lo sport sia un potente strumento di promozione di valori e integrazione sociale”.

I nomi delle atlete che balleranno negli States

È la prima volta che le atlete della società monzese indossano la maglia azzurra. Si tratta di Giorgia Confortini, Silvia Della Corna, Elena De Caprio, Valentina Derudi, Gloria Ferri, Irene Garatti, Giulia Irzl, Gianluca Irzl, Linda Lorusso, Linda Pessina, Susanna Pessina e Giorgia Riboldi. Le atlete, la direzione artistica di Marzia Lorenzo e le coreografie di Loris Meraglia e Marzia Lorenzo, saranno impegnate fino al 2 dicembre nelle gare di hip-hop che si svolgeranno all’Hilton Orlando Resort. “Les petites etoiles”, sezione di danza del Gruppo sportivo Circoscrizione 4, nasce nel 2000 su iniziativa di Marzia Lorenzo e le piccole stelle monzesi hanno in bacheca già due vittorie, nel 2016 e nel 2017, al Barcelona Dance Award, un prestigioso concorso internazionale di danza che coinvolge ogni anno, fin dal 1997, circa 800 danzatori provenienti da 25 Paesi e 5 Continenti.

Oggi la società, guidata dal presidente Anna Galise e dal vice presidente Anna Brusa, ha sede presso la palestra della scuola Puecher e contando su oltre 400 allieve, a partire da tre anni. E proprio le più piccole, ad aprile, saranno protagoniste a Roma della finale intercontinentale.