Berlusconi e Galliani pronti a tornare: l'ex presidente del Milan vuole il Monza Calcio

Potrebbe iniziare una nuova avventura calcistica nel Monza 1912 per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, per oltre trent'anni protagonisti del Milan in Italia e nel mondo. Secondo quanto reso noto da Sky Sport l'ex presidente del club rossonero sarebbe interessato ad acquistare il club della serie C di proprietà di Nicola Colombo, figlio del proprietario del Milan tra il 1977 il 1980, che ha preso in mano la società sull'orlo del fallimento portandolo nella stagione 2017-2018 ai playoff per la promozione in serie B. E proprio nelle scorse ore il presidente Colombo, interpellato da Monza-news, ha confermato di aver ricevuto una telefonata da un dirigente Fininvest.

Secondo i meglio informati Berlusconi vorrebbe diventare azionista di maggioranza della società per poi assumere un incarico non operativo come la presidenza onoraria. Galliani, invece, avrebbe un ruolo manageriale: potrebbe tornare a fare il dirigente della squadra.

Un vero e proprio ritorno per Galliani che — tra il 1984 e il 1986, prima di diventare amministratore delegato del Milan — ricoprì la carica di direttore sportivo e vicepresidente del Monza.