Cambio in panchina a Monza: esonerato Zaffaroni, arriva Cristian Brocchi

È Cristian Brocchi il nuovo allenatore del Monza: nel pomeriggio di lunedì 22 ottobre la società ha comunicato di aver esonerato Marco Zaffaroni. Il Monza "lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali", si legge nella nota. Da martedì la squadra sarà allenata da Cristian Brocchi, ex allenatore della primavera e della prima squadra del Milan.

La decisione sembra sia stata presa da Silvio Berlusconi in persona dopo i risultati tutt'altro he brillanti del suo nuovo gioiello. Dopo il closing, avvenuto il 28 settembre, il Monza non ha più vinto ma ha ottenuto tre sconfitte e due pareggi, mentre prima di Berlusconi aveva collezionato 9 punti in tre partite.

L'era del Monza di Berlusconi sembra essere iniziata in salita. L'ex presidente del consiglio pensava a una rapida scalata verso la Serie A: un'ascesa rapida, ipotizzata in soli due anni. Invece non tutto sembra andare nel verso giusto: il nuovo presidente aveva in mente una squadra di ragazzi senza tatuaggi né barbe, con i capelli corti e un atteggiamento rispettoso verso arbitri e avversari. Voleva un club che vincesse sempre con tre gol di scarto. Invece il Monza ha preso retu da giocatori dal corpo disegnato come una tavola di fumetto, mentre l'unica volta che ci sono stati tre gol di scarto è stata con il Vicenza, ma tutte le reti sono state messe a segno dalla formazione veneta.

L'ultima sconfitta è andata in scena domenica 21 ottobre in casa dove i biancorossi hanno perso contro il Teramo per 1-0.