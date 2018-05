Trionfo ai campionati europeo per le atlete dell'Astro Roller Skating: primo e secondo posto per le squadre

Trionfo per le atlete dell'Astro Roller Skating ai campionati Europei in Spagna a fine aprile. Un doppio podio, con un primo e un secondo posto, è stato conquistato dalle atlete del Monza Precision Team seniores e Monza Precision Team juoniores.

Le giovani e agguerrite atlete del Monza Precision Team jr hanno ottenuto un brillante secondo posto staccando di pochissima la squadra classificatasi prima nella gara di sincronizzato jr con una elegante e velocissima esecuzione dal musical ‘Il Fantasma dell’Opera’ ricca di intrecci e difficili passaggi. L’interpretazione ha ricreato la misteriosa e drammatica atmosfera intorno alla figura del Fantasma che si aggira nel teatro dell’Opera di Parigi.

Eccezionale prestazione anche per il pluridecorato Monza Precision Team sr ispirata a ‘The Godfather (Il Padrino)’ ricca di elementi tecnici di alto livello come impone il nuovo regolamento Rollart. Elegante, emozionante e incredibilmente veloce l'esibizione ha consentito a questo gruppo di coronare il sogno europeo del gradino più alto del podio.

Dopo il successo a livello europeo le squadre guardano all'avventura dei mondiali dopo la partecipazione alle competizioni in Colombia nel 2016, in Cina nel 2017. Prossima sfida ora il mondiale di ottobre in Francia.

"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare tutto ciò. Ringrazio i tecnici per la loro competenza, tenacia, dedizione e volontà di stare accanto e guidare i nostri ragazzi in crescita. Grazie anche ai dirigenti e a tutti i genitori che hanno dato il loro prezioso contributi alla trasferta. Grazie agli atleti, i genitori, e tutti gli amici” ha detto il presidente Luisa Biella.

Al loro rientro a Monza a festeggiare il brillante risultato insieme alla atlete anche il sindaco Dario Allevi e l'assessore allo Sport Andrea Arbizzoni.

(Le atlete juniores/Foto sito AstroSkating)