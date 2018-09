Inaugurata la "Casa delle Farfalle" di Desio: il quartier generale della ginnastica ritmica

È stata inaugurata mercoledì 5 settembre la "Casa delle farfalle" di Desio, sede dell'Accademia internazionale di ginnastica ritmica italiana. La nuova palestra ospiterà gli allenamenti delle atlete di Emanuela Maccarani, campionesse del mondo e continentali con i 5 cerchi, ora pronte per disputare i mondiali 2018 a Sofia (Bulgaria). Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Ginnastica d’Itallia Gherardo Tecchi, l’assessore regionale allo sport Martina Cambiaghi, il sottosegretario allo sport Antonio Rossi, il sindaco Roberto Corti e l’assessore desiano allo sport Giorgio Gerosa.

"Oggi diamo una casa alle ragazze della ginnastica ritmica, alle nostre farfalle, portando a Desio non solo il centro federale ma dando anche una struttura nuova e con una palestra che possa permettere loro di continuare e ad allenarsi e farci continuare ad emozionare", ha dichiarato l'assessore regionale allo sport e

Giovani, Martina Cambiaghi durante l'inaugurazione.

"Diamo un riscontro concreto al lavoro delle atlete e al lavoro dell'allenatrice, Emanuela Maccarani, dei suoi collaboratori, dei dirigenti e di tutta la grande famiglia della ritmica che in questi anni hanno portato Desio, la Lombardia e l'Italia sul tetto del mondo. Io ho un sogno che vorrei trasformare in realtà: creare un altro centro federale per la ginnastica in Brianza. Dopo la ritmica a Desio, l'artistica, con Maurizio Allevi e la società sportiva Ginnastica Meda e soprattutto con l'esperienza e il know how di tanti campioni, come Igor Cassina (oro alla sbarra alle Olimpiadi di Atene nel 2004), la Brianza potrebbe essere il centro italiano della ginnastica. Un sogno - ha concluso Cambiaghi - il mio sogno, che cercherò di realizzare".

All'inaugurazione, oltre al taglio del nastro, sono stati premiati i tanti atleti della 'grande famiglia' della ginnastica: le Farfalle della Ritmica, le Fate dell'Artistica femminile, gli azzurri della maschile e dell'Aerobica. I ginnasti e le ginnaste hanno vestito per l'occasione una maglietta per celebrare i 150 anni della FGI (Federazione ginnastica d'Italia), traguardo che verra' raggiunto nel 2019.