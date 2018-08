Europei, ecco quando e come vedere le gare di Filippo Tortu in televisione e in streaming

Esordirà agli European Championships nella serata di martedì 7 agosto Filippo Tortu, velocista brianzolo e punta di diamante della formazione azzurra. L'atleta 20enne cresciuto a Carate Brianza gareggerà nelle semifinali dei 100 metri: la sua specialità. Correrà insieme ad altri due italiani, Marcell Jacobs e Federico Cattaneo. E se loro hanno buone possibilità per qualificarsi alla finale, Tortu è dato quasi per certo. E quella di martedì sarà la gara più importante di tutta la sua stagione. Tortu potrebbe fare bene: al meeting di atletica leggera di Madrid è riuscito a correre la finale dei 100 metri in 9.99 secondi, battendo lo storico record italiano di 10.01 fatto registrare da Pietro Mennea a Città del Messico nel 1979.

Dove vedere Filippo Tortu

La semifinale è in programma alle 19.30 mentre la finale inizierà alle 21.50. Le gare saranno trasmesse in chiaro su Rai2, poi saranno visibili su Eurosport (visibile solo chi ha un abbonamento a Sky o Mediaset Premium). La competizione sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Raiplay e su Eurosport, quest'ultimo è a pagamento, ma indipedente da Sky e Premium.