Finisce la gara con l'auto in fiamme in Autodromo, Koller è il primo campione della GT Cup Open Europe

Una Lamborghini in fiamme al traguardo e il titolo di campione. Non ha mandato in fumo la vittoria nonostante le fiamme alla sua Lamborghini Hans-Peter Koller, primo campione della GT Cup Open Europe che si è tenuta nel weekend in Autodromo a Monza. Koller ha conquistato il titolo concludendo la gara-2 con il retro della Huracan a fuoco, a seguito di un contatto e una foratura.

L’incendio all’auto ha richiesto l’intervento tempestivo del servizio antincendio all’imbocco della pitlane dove lo svizzero ha terminato per ultimo la sua corsa. Nella gara di sabato il podio è stato formato da Mauro-Toni, Leutwiler e Font. Domenica hanno invece festeggiato i due Curti, De Filgencio-Vivacqua e Mauro-Toni.

Grande festa anche per Albert Costa e Giacomo Altoè che con la Lamborghini Huracan GT3 Evo di Emil Frey Racing hanno ottenuto nel Tempio della Velocità il titolo piloti del campionato e assicurato alla loro scuderia la prima posizione nella classifica dei team e hanno dovuto aspettare l’ultima gara della stagione al Monza Eni Circuit per conquistare il punto decisivo che ha permesso loro di guadagnarsi il titolo di campioni dell’International GT Open. Il duo ha tuttavia atteso fino a domenica per festeggiare perché Costa-Altoè hanno concluso la prima gara di sabato al quarto posto, ad un solo punto dalla vittoria matematica. Emil Frey Racing ha invece potuto sciogliere già da ieri i dubbi sul titolo team, battendo gli avversari della Teo Martin Motorsport.

Il trofeo Rookie della Euroformula Open è stato assegnato a Liam Lawson del Team Motopark