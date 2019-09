F1, Leclerc vittima di una bufala: dato per morto su Wikipedia prima del Gp

Mentre stava per prepararsi a partire in pole position dalla griglia di partenza dell'Autodromo di Monza per correre sul circuito monzese il 90esimo Gran Premio d'Italia, il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato "vittima" di una bufala sul web.

Nella pagina a lui dedicata sulla famosa "enciclopedia" digitale Wikipedia accanto alla data di nascita del giovane pilota monegasco, 16 ottobre 1997, è comparsa anche quella dell'8 settembre 2019, con un chiaro intento di simulare la morte di Leclerc. A confermare le intenzioni di chi ha alimentato la "fake news", anche una serie di verbi coniugati al passato per ripercorrere la carriera e i trionfi della giovane promessa della Formula Uno.

Poco dopo, così come era comparso, l'aggiornamento è sparito. Secondo quanto è stato possibile ricostruire i dati sono stati caricati da un utente anonimo pochi minuti prima delle 15. Pochissimi istanti prima dell'inizio del Gran Premio di Monza. Mentre gli occhi di tifosi, appassionati e addetti ai lavori erano puntati sul pilota.