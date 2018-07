Tennis, master della Brianza: Garghentini vince a Monza, Fanzaga e Requizo a Lentate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Le vacanze si avvicinano ma il 38° Master della Brianza non accenna a rallentare. Nel week-end appena trascorso il circuito più longevo d'Italia ha messo a referto altre tre competizioni, la tappa combined (maschile e femminile) dedicata ai Terza categoria di Lentate sul Seveso e quella per i "Quarta" disputata al Villa Reale Tennis di Monza, circolo organizzatore della manifestazione. Partiamo proprio da qui, con il giocatore di casa Stefano Garghentini che ha sbaragliato la concorrenza degli 80 iscritti al torneo. Partito dal tabellone intermedio, il 4.4 (classifica Fit) brianzolo ha lasciato le briciole agli avversari perdendo solamente un set in tutto il suo percorso (il secondo parziale nella semifinale contro Simone Dominici, 4.Nc dell'Harbour Club di Milano) e non concedendo mai più di tre giochi nelle altre partite. Anche la finale è stata senza storia, con Garghentini bravo a chiudere per 6-0 6-0 contro Ferruccio Pellegrini (4.4 della Scuola Tennis Gigi di Nembro, Bergamo). Nella classifica generale il vincitore e Dominici raggiungono al terzo posto Castelnuovo, Galbiati e Dimastromatteo a 20 punti, solamente a 5 lunghezze più giù rispetto a Mapelli. Rimane sempre in vetta solitaria, con ben 45 punti, Marco Musitano (4.3 dello Sporting Milanino). Intanto a Lentate sul Seveso, sui campi dell'Alte Groane Club, i tornei dedicati ai Terza categoria (limitati al gruppo 3.2) hanno premiato Andrea Fanzaga e Marydhel Requizo. Il portacolori del Tennis Club Lecco, sesto favorito della vigilia, ha vinto senza troppe difficoltà superando in finale Marco Mottadelli (3.3 della L&M Tennis Academy, MB). Dopo un primo set lottato, incamerato al dodicesimo gioco, Fanzaga ha preso il largo chiudendo la sfida col punteggio di 7-5 6-1. Buoni piazzamenti in semifinale per Fabio Grassi (3.3 del Tennis Club Mariano, CO) e Marco Campanella (3.2 del Quanta Club di Milano). Come detto, a imporsi nel tabellone femminile è stata Marydhel Requizo (3.3 del Tennis Club Villasanta, MB), testa di serie numero 3. Nei quarti di finale ha sconfitto Alessandra Menegazzo (3.4 del Club Tennis Ceriano, MB) con un doppio 6-4, poi in semifinale ha approfittato del ritiro dell'avversaria Carlotta Querin (3.2 della Canottieri Nino Bixio di Piacenza) e all'ultimo atto ha messo k.o. Roberta Bassani (3.2 del Tennis Club Sesto, MI) per 6-3 6-2. Nella classifica maschile i due finalisti si portano al secondo posto con 40 punti, solamente a 5 lunghezze da Christian Liguori. In quella femminile Querin e Bassani prendono il comando con 35 punti. Attias, Superci e Bilotta formano il terzetto che insegue a 10 punti. Manca poco alle vacanze, ma prima della sosta agostana e del rush finale di settembre, il Master della Brianza metterà in archivio ancora altre due tappe: in campo i 3a categoria al Circolo Tennis Carate (tabellone maschile) e i 4a allo Sporting Carnate. LE CLASSIFICHE I TOP 4 (Lim. 3.2): 1. Liguori 45 punti; 2. (parimerito) Mottadelli, Fanzaga 40 punti; 4. Sala 35 punti. LE TOP 5 (Lim. 3.2): 1. (parimerito) Querin, Bassani 35 punti; 3. (parimerito) Attias, Superci, Bilotta 25 punti. I TOP 7 (Lim. 4.3): 1. Musitano 45 punti; 2. Mapelli 25 punti; 3. (parimerito) Castelnuovo, Galbiati, Dimastromatteo, Garghentini, Dominici 20 punti. I RISULTATI Alte Groane Club, Lentate sul Seveso (MB) Singolare maschile (Lim. 3.2) - Quarti di finale: Mottadelli b. Liguori 3-0 rit., Grassi b. Serniotti 6-0 6-1, Fanzaga b. Nastati 6-1 7-5, Campanella b. Parolini 6-3 5-7 6-2. Semifinali: Mottadelli b. Grassi 7-6 5-5 rit., Fanzaga b. Campanella 6-2 6-3. Finale: Fanzaga b. Mottadelli 7-5 6-1. Singolare femminile (Lim. 3.2) - Quarti di finale: Bassani bye, Volontè b. Di Palma n.d., Requizo b. Menegazzo 6-4 6-4, Querin bye. Semifinali: Bassani b. Volontè 6-4 7-6, Requizo b. Querin 4-1 rit.. Finale: Requizo b. Bassani 6-3 6-2. Villa Reale Tennis, Monza (MB) Singolare maschile (Lim. 4.3) - Quarti di finale: Garghentini b. Buscicchio 6-0 6-0, Dominici b. Zandegù 6-1 6-0, Zenga b. Ragazzo 6-0 6-0, Pellegrini b. Anzelmo 6-2 1-6 6-3. Semifinali: Garghentini b. Dominici 6-3 6-7 rit., Pellegrini b. Zenga 7-5 6-1. Finale: Garghentini b. Pellegrini 6-0 6-0.

