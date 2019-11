Monza Rally Show, montepremi di 18mila euro in palio per le i20 R5 in gara

Le Hyundai i20 R5 in gara al Monza Rally Show 2019 concorreranno al Hyundai i20 R5 Trophy con un montepremi complessivo di 18mila euro. Gli iscritti all’evento rallistico monzese (dal 6 all’8 dicembre 2019) che parteciperanno con una Hyundai i20 R5 preparata da un team cliente Hyundai Motorsport, potranno aggiudicarsi una speciale coppa e un contributo in denaro che li aiuterà a finanziare la loro stagione rallistica 2020.

Il primo equipaggio classificato nello Hyundai i20 R5 Trophy riceverà un contributo da Hyundai Motorsport di 10mila euro. Il secondo e il terzo classificato, avranno rispettivamente 5mila e 3mila euro. La casa madre metterà a disposizione durante l’evento a Monza anche un truck con i ricambi ufficiali per tutte le Hyundai i20 in gara.

Spiega Andrew Johns, Hyundai Motorsport Customer Racing Senior Sales Associate: «Il Monza Rally Show si è affermato come uno dei principali eventi del calendario rallistico. Dopo il successo del primo anno nel 2018, sono molto felice di poter offrire nuovamente ai nostri clienti Hyundai i20 R5 l'opportunità di competere per i premi dello Hyundai i20 R5 Trophy. I premi in palio forniranno loro un motivo in più per gareggiare in un weekend già impegnativo e ci permetteranno di riunire alcuni dei nostri team clienti per un emozionante finale delle loro stagioni 2019».

Le i20 R5 si dimostrarono molto competitive lo scorso anno, grazie alla vittoria di classe di Luca Rossetti e Andrea Minchella. Lo Hyundai i20 R5 Trophy fu invece vinto da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi. Il Monza Rally Show segnò anche il debutto della i20 R5 di Simone Tempestini che arrivò terzo nella classifica del trofeo Hyundai Motorsport. Il pilota ha vinto quest’anno il titolo i20 R5 nel campionato rumeno ed è salito sul podio WRC2 al Rally Italia Sardegna.

I team potranno compilare e inviare le richieste di invito al Monza Rally Show 2019 fino al 20 novembre dal sito www.monzarallyshow.it dove sono disponibili tutte le informazioni utili per gli equipaggi che desiderano partecipare alla gara.