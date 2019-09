Campionati del Mondo delle Forze di Polizia, si parte da Monza: la cerimonia in Villa Reale

Appuntamento venerdì 20 settembre a Monza per la cerimonia d’apertura dei Campionati del Mondo delle Forze di polizia e polizia locale. La manifestazione, in programma dal 21 al 25 settembre 2019, si disputerà in Lombardia e coinvolgerà diverse località, da Monza a Milano toccando anche Sesto San Giovanni, Lodi, Casteggio, Battuda e Uboldo in provincia di Varese.

I campionati inizieranno ufficialmente venerdì 20 settembre con la cerimonia d’apertura nel magnifico scenario della Villa Reale di Monza, dove il tema conduttore sarà Leonardo Da Vinci e la sua passione per i cavalli e si concluderanno mercoledì 25 settembre a Sesto San Giovanni presso il Carroponte con le premiazioni e la cerimonia di chiusura

In Lombardia si sfideranno circa 600 sportivi delle forze di polizia provenienti da 37 nazioni del mondo in sette specialità: nuoto, corsa su pista 10K, ciclismo, Judo Jiu Jitsu, tiro dinamico, tiro a volo (skeet e fossa olimpica).

Ai campionati parteciperanno atleti provenienti da Algeria, Austria, Bahrain, Bielorussia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Burundi, Canada, Repubblica Ceca, Cina, Colombia, Equador, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Iraq, Italia, Kuwait, Libano, Malesia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Nigeria, Pakistan, Palestina, Panama, Polonia, Qatar, Romania; Arabia Saudita, Spagna, Tunisia, Emirati Arabi Uniti. Durante la manifestazione verranno assegnati circa 150 titoli mondiali.

In programma anche tre importanti seminari sulla sicurezza, sport e coaching sportivo per gli studenti.

Ecco il programma.