Monza conquista il titolo italiano nel pattinaggio artistico, il sindaco premia le atlete dell'Astro Roller

Monza conquista il titolo italiano del pattinaggio artistico. Le campionesse dell’Astro Rolling Skating che hanno trionfato a Firenze in occasione dei campionati nazionali di pattinaggio artistico a rotelle che si sono svolti tra il 21 e il 24 marzo scorso sono state premiate dal sindaco del capoluogo brianzolo Dario Allevi e dall’assessore allo Sport Andrea Arbizzoni.

La cerimonia è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 28 maggio, in Sala Giunta. Le atlete dell’Astro Rolling Skating sul parquet del Mandela Forum del capoluogo toscano hanno conquistato il titolo italiano nella specialità di «precision» (pattinaggio sincronizzato) in entrambe le categorie, juniores e seniores, con un programma intitolato rispettivamente «The Greatest Show» e «The Myth of Isolde».

«Il pattinaggio è passato, presente e futuro della nostra città, hanno commentato Dario Allevi e Andrea Arbizzoni. Le ragazze dell’Astro Rolling Skate hanno raggiunto un risultato straordinario che conferma come questa disciplina continui ad essere una protagonista assoluta della vita sportiva monzese. Un lavoro fatto in profondità con il territorio, in collaborazione con la società sportiva, sempre capace di alimentare un vivaio straordinario».

Queste le atlete premiate: Alessia Addario (senior), Greta Bonacina (senior), Giorgia Brognara (senior), Chiara Caramaschi (senior), Francesca Deserti (senior); Valeria Di Franco (senior), Chiara Di Giorgio (senior), Martina Guarnaccia (senior), Laura Longoni (senior), Valentina Mariani (senior), Miriana Pirola (senior), Sara Plantamura (senior), Giulia Russo (senior), Eleonora Russo (senior), Elena Sofia Signaroli (senior), Caterina També (senior), Elisa Uboldi (senior), Esmeralda Vega Uribe (senior), Sara Bartone (junior), Giulia Bassani (junior), Silvia Cadei (junior), Giorgia Camisasca (junior), Giorgia Caramaschi (junior), Arianna Cozza (junior), Alessia Cozza (junior), Aurora Limosani (junior), Sara Lindner (junior), Sofia Manno (junior), Benedetta Mascadri (junior), Lucrezia Merello (junior), Giulia Morandi (junior), Giorgia Perfettibile (junior), Claudia Ravanelli (junior), Elisabetta Taranto (junior), Giorgia Traetta (junior) Isabella Valieri (junior), Benedetta Villa (junior), Sara Villa (junior).

Premiati gli allenatori, Paola Biella, Roberto Riva del «Monza Precision Team Seniores» e Paola Biella, Laura Longoni, Giulia Russo del «Monza Precision Team Juniores», e il presidente dell’«Astro Rolling Skating» Luisa Biella.