Seregno, riapre (a metà) lo stadio Ferruccio

I tifosi del Seregno Calcio possono tirare un primo sospiro di sollievo. Presto riaprirà, prima in parte poi del tutto, lo Stadio Ferruccio di Seregno.

A deciderlo è stato il commissario prefettizio di Seregno, Antonio Cananà, dopo il parere positivo della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Se la struttura aprirà in parte in tempi brevi, il rilascio dell’agibilità totale avverrà però solo in tempi medio lunghi, e non prima dell’attuazione di un piano di interventi finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Già da mercoledì pomeriggio, in ogni caso, lo stadio riaprirà al pubblico per disputare la partita tra Seregno Calcio e Bra, valido per la terza giornata di ritorno del girone A del campionato di serie D. Il provvedimento però vale solo per spettacoli diurni e senza l’uso della torre faro e l'accesso al pubblico sarà limitato alla sola tribuna centrale.