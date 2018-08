Grande festa per la run with us di Seregno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Seregno (MB) – 26 Luglio 2018 – Si è chiusa con una pizza in compagnia la prima parte di stagione di “Run With Us”, la community running targata SportIT, che coinvolge oltre 300 runners che il mercoledì sera e il sabato mattina colorano il Parco Porada con le loro magliette arancioni. Per l’occasione anche il neo sindaco di Seregno Alberto Rossi e il presidente della consulta dello sport Paolo Cazzaniga, hanno ricevuto la maglia “Run With Us” dalle mani del CEO SportIT Andrea Colzani. NUMERI E PASSIONE – Un’avventura, quella di “Run With Us” iniziata lo scorso anno e che ha visto sempre di più crescere il numero di partecipanti. Oltre 300 i runners iscritti che, due volte alla settimana, si trovano nel parco cittadino seregnese per correre in compagnia. Un’iniziativa che ha, giorno dopo giorno, coinvolto sempre più persone anche grazie al lavoro organizzativo di Alessandra Trabattoni, vera anima dei “Run With Us”. AL PASSO CON I TESTIMONIAL – Punto di forza della community running seregnese i testimonial SportIT, atleti e pacer di altissimo livello che, il mercoledì e il sabato creano gruppi di corsa con passi differenti che portano i runners a migliorarsi. Anna Maino, Alessandra Trabattoni, Matteo Alberti, Fabio Esposito, Filippo Fumagalli e Ivan Galimberti hanno reso la community running “Run With Us” un vero e proprio punto di riferimento per i runners brianzoli. GUARDARE AVANTI – Ma il grande successo di “Run With Us”, oltre agli appuntamenti fissi del mercoledì e il sabato è arrivato grazie alla spinta fondamentale di SportIT che, assieme alla community running ha creato eventi ad hoc come la 5 alle 5.30 e che sta già programmando iniziative al rientro delle vacanze. L’obiettivo è quello di ripetere il grande successo della “Run With Beer” in collaborazione con l’Oktoberfest Brianza e la X-Mas Run che, lo scorso anno, vide la partecipazione di centinaia di persone nel periodo natalizio. Andrea Colzani, CEO SportIT: “Credo che “Run With Us” si possa definire un vero e proprio fiore all’occhiello di SportIT. Grazie al lavoro di gruppo, oggi, possiamo vantarci di avere una community running tra le più attive e colorate della Brianza. Questo ci riempie di orgoglio e ci fa guardare sempre di più verso i nostri clienti. Grazie ad un numero così elevato di runners possiamo anche farci consigliare da chi, la corsa, la vive giorno dopo giorno e anche grazie alla collaborazione dei nostri fornitori possiamo sviluppare iniziative volte a testare le novità di prodotto. Penso che questo primo anno e mezzo di “Run With Us” sia stato un enorme successo e voglio ringraziare il sindaco Alberto Rossi e il presidente della consulta dello sport Paolo Cazzaniga per essere stati con noi in una serata così importante. Ma il grazie più grande va ai nostri testimonial che stanno facendo un grandissimo lavoro per coinvolgere sempre più persone”.

